【武漢肺炎】湖北再建應急醫院　地處黃岡料7天完工可供200病床

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全國，黃岡市是湖北省疫情較為嚴重的地區。而作為黃岡市疫情相對比較嚴重的縣，浠水縣近日緊急徵用縣婦幼保健院在建新院區作為應急後備定點收治醫院，計劃7天內建成投入使用，預計將新增200張病床。

湖北黃岡浠水縣建設應急後備醫院，預計一周建成。（影片截圖／騰訊新聞）

根據最新數據，截至周三（12日），黃岡已累計確診2441宗病例，其中浠水縣有282宗。浠水縣疫情防控指揮部表示，按照「寧可備而不用，不可用而不備」的原則，周一（10）日決定開建一所浠水版「小湯山」模式醫院。

據報道，周二（11日）上午，多台挖掘機、鏟車和近百名工人已正式進駐現場並開始施工。新改建的醫院將按照「三區兩通道」的標準，緊急改造一棟病房和一棟職工宿舍，新建一棟鋼構式食堂，預料將在下周二（18日）前完工投入使用。

周三晚間在湖北省的疫情防控發布會上，湖北省人大常委會副主任、黃岡市委書記劉雪榮表示，為應對黃崗市疫情，將新增超過6100位醫生、護理師，和大批鄉鎮衛生院和村、社區醫護人員參與疫情防控。此外，按照國家衛健委安排，山東、湖南「對口支援」黃岡。兩省已派出兩批醫療隊共549人到黃岡「戰疫」。

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此前在疫源地武漢，該市疾控中心已先後建設「火神山」醫院及「雷神山」醫院收治感染患者；另以「野戰醫院」模式將15個公共設施改建成「方艙醫院」，專門收治輕症患者，目前已有7間啟用。

（綜合報道）