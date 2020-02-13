【武漢肺炎】內蒙確診病例61宗　封閉管理居民區關閉部分公共場所

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，內地多個省市為加強疫情防控，對居民區實施封閉式管理，嚴查外來人員和進出車輛，其中包括杭州、天津、廣州、深圳、北京和武漢等地。 據《央視新聞》今日（13日）報道，內蒙古也發布了通告，對全區所有單位、居民小區和鄉村實行封閉式管理。

2月11日，內蒙古呼和浩特市賽罕區疾控中心工作人員為臨時管理區消毒。（新華社）

根據最新數據，截至今日9時，內蒙古累計報告新冠肺炎確診病例61宗，出院病例6宗，重症病例4宗，危重病例5宗，疑似病例13宗，尚在接受醫學觀察的密切接觸者798人。

報道稱，內蒙古疫情防控工作指揮部發布通告稱，鑒於疫情防控工作進入關鍵時期，節後人員流動增加，防控形勢複雜嚴峻，現對全區所有單位、居民小區、嘎查村（即鄉村）實行封閉式管理。

根據通告，人員進出一律檢測體溫，並出具有效證件。外來人員和車輛一律嚴控，特殊情況由管理人員做好登記備案；入境內蒙古人員要及時向居住地所在社區報告健康情況，完成個人信息登記工作。

通告同時明確指出，入境內蒙古前14日內有過確診病例或疑似病例密切接觸史、湖北往來史的人員，要接受集中隔離醫學觀察；有過其他疫情較重地區往來史的人員，也要接受集中隔離醫學觀察或者居家隔離醫學觀察。

2月11日，內蒙古呼和浩特市賽罕區疾控中心工作人員為臨時管理區的環境消毒。（新華社）

此外，確診和疑似病例要嚴格在定點醫療機構治療，不允許跨區域轉移病例，嚴格防止疫情輸出，視情況對小區、嘎查村、住宅樓單元實行封閉式硬隔離。至於非涉及居民生活必需的公共場所一律關閉，農貿市場、超市、藥店等場所合理安排營業時間，進入人員一律檢測體溫、佩戴口罩。快遞、外賣實行無接觸配送。

通告還說，除特殊需要外，倡導每戶家庭指派1名家庭成員定期外出採購生活物資。要求「紅事」停辦，「白事」從簡，對舉辦或承辦集體聚餐、參與聚眾活動的單位和個人，將依法依規追究責任。

（央視新聞）