【武漢肺炎】中紀委：嚴查侵占挪用救援款物，加強對湖北指導

撰文：褚文
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據中央紀委國家監委網站消息，中紀委2月13日召開常委會，中共政治局常委、中紀委書記趙樂際主持會議。會議要求，各級紀委監委要確保中央決策部署落實落細到位。
會議強調要嚴懲推諉扯皮、消極應付和貪污侵占挪用救援款物等問題，並要加強對湖北和武漢的指導。
會議指出，疫情發生以來，習近平高度重視，親自指揮、親自部署，先後作出一系列重要指示批示，各級紀委監委要進一步學習領會、貫徹落實習近平總書記重要指示精神。
會議要求，各機構緊盯疫情防控責任落實、重點工作和重點環節強化政治監督，督促黨委、政府落實主體責任，督促衛生健康、交通、市場監管、藥監等部門履行行業監管職責。
會議強調，要嚴格執紀執法、追責問責，依規依紀依法查處敷衍塞責、弄虛作假、推諉扯皮、消極應付和貪污侵占挪用救援款物、失職瀆職等違紀違法問題；要治理形式主義、官僚主義，以及不擔當不作為亂作為問題。
會議特別強調，要重點加強對疫情重災區湖北省、武漢市紀檢監察工作的指導。
根據最新報道，湖北近期查處一批疫情防控中違反工作紀律、履責不力問題，其中通報5起典型問題。
另外，中紀委還要求，激勵防控一線官員敢於擔當、全力作為。據了解，正在武漢督導疫情防控工作的中央指導組副組長、中共政法委秘書長陳一新亦在前線火線選拔「戰將猛將」，激勵官員。