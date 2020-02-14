【武漢肺炎】抗疫經費中央財政支出173億　各級財政共安排805億

國務院聯防聯控機制今日（14日）下午3時召開新聞發布會，介紹加大疫情防控財稅支持力度情況、加大對受疫情影響企業特別是小微企業金融支持力度情況。

與會嘉賓包括：財政部應對疫情工作領導小組辦公室主任、社會保障司司長符金陵、財政部稅政司司長王建凡、人民銀行金融市場司副司長彭立峰、銀保監會普惠金融部主任李均鋒、中國疾控中心傳染病預防控制處研究員馮錄召。

記者會由國家衛健委新聞發言人米鋒主持。

財政部：將擬定相關政策減輕中小微企業負擔

符金陵表示，疫情對部分行業特別是中小微企業帶來影響，部分企業還沒有復工復產。中央財政貼息政策，支持重要醫用物資企業等五類重點保障企業盡早復工復產。目前正推動相關部門落實政策，保證重點保障企業盡快恢復生產。

下一步，財政部將統籌考慮疫情變化、對經濟的影響、現有政策實施的效果等因素，加強宏觀研判，做好前瞻性、有針對性的政策儲備，根據後續工作需要擬定政策，幫助企業特別是中小微企業減輕負擔。

彭立峰則介紹說，信貸支持是金融支持受疫情影響企業的重要方面。第一，信貸的量要增，加大信貸支持的力度，保持貸款的增速。第二，價要減，降低貸利率服務費用，切實增強綜合融資成本。第三，結構要優化，增大中長期貸款和信用貸款的比例，加強對薄弱的領域，比如小微和民營企業的支持，同時還要求銀行提高效率，縮短時間，簡化流程，這樣可以讓信貸資金盡快提供給受影響的企業。

財政部稅政司司長王建凡回答記者問題。（01直播截圖）

+ 2

財政部：個人和企業捐贈全額免除稅費

王建凡在發布會上介紹，近期財政部會同有關部門，連續發4個公告，4個公告涵蓋的稅費政策一共有9項。在這些稅費政策中，積極鼓勵社會各界的捐贈。

王建凡透露，疫情發生以後，各個方面向醫療機構、承擔醫療救治任務的醫院贈送物資。按照稅法的相關規定，一般規定徵收物資應該通過公益性機構向醫療機構捐助，這是一個應急的事項。為了能夠充分保持捐贈效率提高，鼓勵直接捐贈，這次規定，直接捐贈可以得到稅費扣除。

王建凡表示，有些企業和個人也向防疫活動捐贈一些錢，按照稅法的規定，無論是個人捐贈還是企業捐贈都有一定的比例限制，但這次也出台了特殊的政策，這些捐贈可以得到全額的稅費扣除，同時增加了對醫護人員稅費的免除政策。

中國人民銀行金融市場司副司長彭立峰。（01直播截圖）

央行：疫情不改變中國經濟長期向好的基本面

關於疫情對中國金融市場的影響，彭立峰表示，一般來說，金融市場對短期的衝擊比較敏感，容易出現快速的調整。但短期的衝擊過後，還是會回到經濟的基本面和中長期趨勢上來。從最近金融市場的表現來看，投資者普遍認為這次疫情的影響是短暫的、階段性的，不會改變中國經濟長期向好，高質量發展的基本面。

彭立峰說，下一步還會繼續跟蹤疫情的進展，加強金融市場的監測，同時做好應對風險的準備，有信心金融市場會繼續保持平穩有序的運行。

財政部應對疫情工作領導小組辦公室主任、社會保障司司長符金陵。（01直播截圖）

財政部：中央財政支出安排172.9億元抗疫

關於中央和地方的財政資金在疫情防控的主要安排，符金陵表示，財政部建立了全國財政系統疫情防控經費的日報制度，實時跟蹤各地方經費保障情況，截至2月13日各級財政的支出805.5億元（人民幣，下同），其中中央財政支出安排了172.9億元。

據他介紹，中央財政安排資金的具體投向，一是撥付湖北省疫情防治資金10億元，作為綜合性的財力補助，由湖北省來統籌用於疫情防控的相關支出。二是撥付了湖北等各地疫情防控資金44億元，用於患者醫療救治費用的補助，一線醫務人員臨時性工作補助、防控設備、物資採購等方面。三是撥付湖北省中央基建投資補助資金5億元，主要用於支持武漢雷神山、火神山兩個醫院基本建設和設備購置，以及相關醫院重症治療病區建設。四是撥付基本公共衛生服務經費和基層防疫經費99.5億元。此外對於科研攻關也就是疫苗研發，以及中央醫藥物資儲備等經費也足額做了安排。

各地疫情防控經費支出情況，目前各地實際支出410億元，主要用於設備和防護物資採購，疫情防控人員補助和醫療救治費用補助等方面的支出。

符金陵還說，中央財政近期將根據疫情防控任務和資金使用情況繼續安排資金支持各地進行防控工作。各地疫情防控經費有保障，不會因為經費問題而影響醫療救治，也不會因為經費問題影響疫情防控。

國家衛健委新聞發言人米鋒通報疫情情況。（01直播截圖）

衛健委：確診病例數上升，不代表疫情發展軌跡發生重大變化

米鋒在通報疫情情況時強調，關於湖北省的「臨床診斷病例」，是為做好湖北的新型冠狀病毒肺炎患者早診早治，落實好應收盡收、應治盡治工作，全力減少重症，降低病死率。

他說，世界衛生組織昨天（13日）表示，支持中國在湖北省採納臨床診斷結果確診新冠肺炎病例的做法，認為這有助於病人更快得到臨床護理等，由此而來的確診病例數上升，「不代表疫情發展軌跡發生了重大變化」。

除湖北外，全國其他省份新增確診病例數從2月3日的890例下降至2月13日的267例，實現「十連降」。其中，山西、內蒙古、吉林、西藏、甘肅省、青海、新疆和新疆生產建設兵團新增確診病例數已連續3天少於5例。這提示前期防控有力有效，需要繼續鞏固防控成果。