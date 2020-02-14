【武漢肺炎．直播】抗疫經費中央支出173億　各級財政共安排805億

國務院聯防聯控機制定於今日（14日）下午3時召開新聞發布會，介紹加大疫情防控財稅支持力度情況、加大對受疫情影響企業特別是小微企業金融支持力度情況。

與會嘉賓包括：財政部應對疫情工作領導小組辦公室主任、社會保障司司長符金陵、財政部稅政司司長王建凡、人民銀行金融市場司副司長彭立峰、銀保監會普惠金融部主任李均鋒、中國疾控中心傳染病預防控制處研究員馮錄召。

記者會由國家衛健委新聞發言人米鋒主持。

財政部應對疫情工作領導小組辦公室主任、社會保障司司長符金陵。（01直播截圖）

財政部：中央財政支出安排172.9億元抗疫

關於中央和地方的財政資金在疫情防控的主要安排，符金陵表示，財政部建立了全國財政系統疫情防控經費的日報制度，實時跟蹤各地方經費保障情況，截至2月13日各級財政的支出805.5億元（人民幣，下同），其中中央財政支出安排了172.9億元。

據他介紹，中央財政安排資金的具體投向，一是撥付湖北省疫情防治資金10億元，作為綜合性的財力補助，由湖北省來統籌用於疫情防控的相關支出。二是撥付了湖北等各地疫情防控資金44億元，用於患者醫療救治費用的補助，一線醫務人員臨時性工作補助、防控設備、物資採購等方面。三是撥付湖北省中央基建投資補助資金5億元，主要用於支持武漢雷神山、火神山兩個醫院基本建設和設備購置，以及相關醫院重症治療病區建設。四是撥付基本公共衛生服務經費和基層防疫經費99.5億元。此外對於科研攻關也就是疫苗研發，以及中央醫藥物資儲備等經費也足額做了安排。

各地疫情防控經費支出情況，目前各地實際支出410億元，主要用於設備和防護物資採購，疫情防控人員補助和醫療救治費用補助等方面的支出。

符金陵還說，中央財政近期將根據疫情防控任務和資金使用情況繼續安排資金支持各地進行防控工作。各地疫情防控經費有保障，不會因為經費問題而影響醫療救治，也不會因為經費問題影響疫情防控。

國家衛健委新聞發言人米鋒通報疫情情況。（01直播截圖）

衛健委：確診病例數上升，不代表疫情發展軌跡發生重大變化

米鋒在通報疫情情況時強調，關於湖北省的「臨床診斷病例」，是為做好湖北的新型冠狀病毒肺炎患者早診早治，落實好應收盡收、應治盡治工作，全力減少重症，降低病死率。

他說，世界衛生組織昨天（13日）表示，支持中國在湖北省採納臨床診斷結果確診新冠肺炎病例的做法，認為這有助於病人更快得到臨床護理等，由此而來的確診病例數上升，「不代表疫情發展軌跡發生了重大變化」。

除湖北外，全國其他省份新增確診病例數從2月3日的890例下降至2月13日的267例，實現「十連降」。其中，山西、內蒙古、吉林、西藏、甘肅省、青海、新疆和新疆生產建設兵團新增確診病例數已連續3天少於5例。這提示前期防控有力有效，需要繼續鞏固防控成果。