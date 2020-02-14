【武漢肺炎】習近平：將生物安全列入國安體系　盡快推生物安全法

新冠肺炎疫情持續，國家主席習近平周五（14日）主持召開了「中央全面深化改革委員會」第十二次會議。他強調，要強化公共衛生法治保障，將生物安全列入國安體系，並盡快推出生物安全法。

中國稱已有1,700多名醫護人員被感染新冠病毒。（新華社）

據《央視新聞》報道，習近平在這次會議上表示，確保人民群眾生命安全和身體健康，是共產黨治國理政的一項重大任務。針對這次疫情暴露出來的短板和不足，應抓緊補短板、堵漏洞、強弱項，完善重大疫情防控體制機制，健全國家公共衛生應急管理體系。

習近平指出，這次抗擊新冠肺炎疫情，是對國家治理體系和治理能力的一次大考。要研究和加強疫情防控工作，從體制機制上創新和完善重大疫情防控舉措，健全國家公共衛生應急管理體系，提高應對突發重大公共衛生事件的能力水平。

他又強調，要強化公共衛生法治保障，全面加強和完善公共衛生領域相關法律法規建設，認真評估傳染病防治法、野生動物保護法等法律法規的修改完善。要從保護民眾健康、保障國家安全、維護國家長治久安的角度，把生物安全納入國家安全體系，全面提高國家生物安全治理能力，盡快快推出生物安全法，加快構建國家生物安全法律法規體系、制度保障體系。

2月10日，習近平在北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作。（新華社）

習近平此前亦提到國家應急管理體系和公共衛生體系，野生動物市場監管以及法治建設等短板。除此之外，疫情防疫治理過程中，廣泛存在的官僚主義和形式主義，仍然十分突出，正如其他基層治理中普遍存在的問題。

新冠肺炎疫情持續蔓延數日後，風暴中心的湖北省和武漢市重要人事也相繼調整，再加上今次中共高層在深改委會議上圍繞疫情進行的重大改革，那麼疫情將何時得到有效控制，仍需觀察。

資料顯示，中央全面深化改革委員會的前身為中央全面深化改革領導小組，是2013年底成立的，由中共總書記習近平擔任組長。2018年3月中共中央印發的《深化黨和國家機構改革方案》將中央全面深化改革領導小組改為中央全面深化改革委員會。