【武漢肺炎】湖北男炫耀靠當官父突破封路回家　網民呼籲官方嚴查

為應對新型冠狀病毒疫情蔓延，重災區湖北多個城市封路，民眾被要求足不出戶。但2月14日，一名男子在微博聲稱，自己通過「當官的」父親關係，從湖北省天門市回到荊州市，引發熱議。

當日下午5時42分，名為「Euamoter」的微博網民發文稱，自己「從沒覺得我爸有多大本事，當了一輩子官我沒沾到一點好處，直到這次疫情，在全省封路的情況下，通過他的關係派車把我從天門接回荊州」。

該網民還發布是一張天門市高速收費站的照片，寫下「天門拜拜」。對此，有網民評論「你爹可能要大意失荊州了」，該評論亦成為熱門話題。

另外，「Euamoter」曾在1月6日在微博曬出自己的支付寶年度賬單，其中顯示，2019年全年總支出286萬元人民幣（約合318萬港元）。

目前，該網民已修改微博名稱，並刪除相關微博。不過有網民肉搜出其父資料，稱是在任荊州市商務局市場體系科科長。

面對輿論關注，「荊州市公安局網絡安全保衛支隊」官方微博周六（15日）凌晨發文回應稱，當事人何昊已在網上公開致歉，且他的父親並不是網民「瞎猜的幾個人」，又指這一事件的原委並非大家想象的那麼複雜、那麼「水深」，有關機構正對此事做進一步調查核實，用不了多久就會給外界一個正式回應和處理結果。

對於上述回應，不少網民並不接受，反而質問「公布當事人的父親的公職信息有那麼難嗎？」

截至2月14日24時，湖北荊州累計確診病例1,478例，而天門市為422例。雖然荊州形勢更為嚴重，但疫情肆虐之際、人命關天之時，一句「通過父親關係離開天門」引眾怒，有浪費公共資源嫌疑，令不少人心寒。

（綜合報道）