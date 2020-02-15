【武漢肺炎】國新辦記者會首度武漢舉行　王賀勝介紹醫療救治

國務院新聞辦公室周六（15日）在武漢舉行發布會，介紹在湖北組織開展疫情防控和醫療救治工作情況。 國家衛健委黨組成員、副主任，湖北省委常委王賀勝表示，截至2月14日14時，各地共派出了217支醫療隊，25,633名醫療隊員。此次疫情的醫療調動規模和速度，遠超2008年汶川地震醫療救援。

王賀勝首次以湖北省委委員、常委身份出席國新辦記者會。（新華社）

王賀勝：確保所有未收治患者人數清零

王賀勝表示，目前調集了3個移動的P3實驗室，其中在武漢市有181支醫療隊，20374名醫療隊員。其他城市有36支醫療隊，5259名醫療隊員，這些遠遠超過2008年汶川特大地震醫療救援的調動規模和速度。

據王賀勝介紹，武漢目前已經開放了9個方艙醫院，有6960多張病床，入院患者達到5606名。下一步將根據需要繼續騰出醫院部分的病房，徵用部分場館，改造為定點醫院和方艙醫院，確保已排查、確診的患者和疑似患者都能夠得到集中的收治，並確保所有沒有收治的患者人數清零。

據悉，周六的武漢記者會是近年來國新辦首次離開北京，在外地舉行新聞發布會。此外，這也是上周六（8日）官方宣布王賀勝調任湖北省委委員、常委以來，王賀勝首次以新身份亮相新聞發布會。

據介紹，此次新冠肺炎疫情的醫療調動規模超過了2008年汶川地震醫療救援。（新華社）

國家衛健委：多地新增病例實現十連降

關於疫情狀態，國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年介紹在發布會上指出，從全國情況來看，目前除湖北以外，其他省份的新增確診病例數從2月3日起的近900宗下降到2月13日的300宗以下，實現了十連降。

其中山西、內蒙、吉林、西藏、甘肅、青海、新疆和新疆建設兵團等八個地區新增確診病例數已經連續3天少於5宗，是一個比較好的跡象。

（綜合報道）