【武漢肺炎】浙江寧波首名治癒者出院後　再被集中隔離管理恢復期

新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續擴散，在浙江寧波餘姚市，當地傳媒報道，兩周前出院的寧波首名治癒患者，近日再度被送往集中隔離醫學觀察點，接受恢復期管理。

據《餘姚新聞網》報道，該市首名確診患者為男性，26歲，1月22日確診，被收入市定點收治醫院市人民醫院，1月31日治癒出院，是寧波首名治癒出院的確診患者，「出院後會居家隔離觀察並接受醫生隨訪，及時了解身體狀況」。

寧波首名治癒患者出院後再被集中隔離。（示意圖/資料圖片）

《餘姚日報》則說，上述患者周四（13日）到市人民醫院進行出院後的第2次例行複查。經抽血化驗、胸部電腦斷層影像（CT）、咽拭子核酸檢測等檢查，患者預後情況良好，無發熱、無呼吸道症狀，肺部病灶在原有影像學結果的基礎上進一步吸收好轉，咽拭子核酸陰性。隨後，根據上級關於加強患者恢復期管理的要求，這名患者被送往該市集中隔離醫學觀察點。

寧波市級新冠肺炎醫療救治組專家、餘姚市人民醫院感染科主任黃冠成表示，病人1月31日出院後已進行2次複查，恢復良好，「這次對出院病人改居家醫學觀察為集中隔離醫學觀察，主要是按新版浙江省、寧波市衛健委的相關要求執行的。」他表示，對新出現的傳染病診療是不斷探索、完善的過程，根據《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》，結合臨床實踐，該市對患者治癒出院後統一採取集中隔離。

上述報道指出，目前，當地治癒出院的2例新冠肺炎患者均在集中隔離醫學觀察點接受恢復期管理。根據要求，在集中隔離醫學觀察點隔離期間，要每日早、晚接受體溫測量；出院後首周，每隔1日進行咽拭子採樣，檢測病毒核酸；出院後第2周，每隔2日進行咽拭子採樣檢測；出院後第7天複查胸部電腦斷層影像，必要時第4周再複查。

（綜合報道）