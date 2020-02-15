【武漢肺炎】美國專家來華成為博弈場　誰在模糊抗疫焦點

起源於中國武漢的新型冠狀病毒近日被世衛組織命名為SARS-CoV-2，由其引發的肺炎疫情則被命名為「COVID-19」，意為2019年出現的一種新型冠狀病毒。兩次緊急會議之後，世衛組織終於在1月31日宣布，中國出現的新型冠狀病毒為國際突發公共衛生緊急事件（PHEIC），儘管疫情目前在中國之外的其他地區沒有出現大規模爆發的情況，世衛組織依舊高度重視，2月11日，世衛組織的全球衛生專家先遣隊抵達中國，將與中國的相關專家合作，溯源病毒。

截至發稿，這場疫情已經導致中國63943人感染，死亡人數1383人。據最新消息，感染人數中包括1,716名醫護人員，已有6名醫護殉職。2月13日，北京決定撤換湖北省委書記和武漢市委書記，其中湖北省委書記由浙官出身的原上海市委書記應勇接任，武漢市委書記則由原濟南市委書記王忠林接任。

2月14日，中國國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強赴北京西站考察新冠肺炎疫情防控工作。（中國政府網）

一番頂層政治安排之外，北京同時繼續調集醫護人員和軍隊醫療官兵馳援湖北，戰役的規模和投入不斷擴大。世衛組織派遣的疾控專家先遣隊中，最為引發輿論關注的則是其中是否有美國專家。

2月10日的外交部例行新聞發佈會上，有記者提問來華的世衛專家團隊中是否有美國專家，外交部發言人耿爽回應稱歡迎包括美方在內的外國專家考察組。而這並不是中國官方第一次就此事表態，早在2月7日，特朗普在與習近平通話時就提出願派遣美國專家前往中國，雖然沒有就這一具體提議作出回應，習近平依舊表示中美雙方可保持溝通、加強協調，共同防控疫情。

過去一年多，中美關係經歷了諸多波折，雙方在政治經濟領域的摩擦越來越多展露出來，美國更是將中國當作戰略性競爭對手。在中國爆發疫情之初，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)在公開場合稱，新型冠狀病毒疫情會損害中國經濟，有利於製造業回流美國。此番言論引起廣泛譴責，亦是中美關係惡化的一個寫照。

美國商務部長羅斯此前表示，新型冠狀病毒疫情有利於製造業回流美國。（網絡圖片）

不過，儘管中國官方對於美國派遣專家來華持開放態度，但事實似乎並非按此發展。美國首席經濟顧問庫德洛13日對媒體表示，中國方面仍未接受美國衛生專家赴華參與調查的請求，並批評中國的信息透明度不夠。世衛組織方面並沒有就專家組成員身份有過多披露，並將此行目標聚集在尋找病毒來源，同時也為了消除國際社會不必要的恐慌。

關於病毒來源，西方流傳着病毒是由人造的陰謀論。1月31日，印度德里大學和印度理工學院的研究人員在bioRxiv上發表一篇題為「2019新冠病毒棘突蛋白中含有獨特的插入序列，並與艾滋病的HIV-1 dp120和Gag蛋白有着奇特相似性」的文章。簡單來說，該研究認為，新冠病毒存在人工插入的序列。於是，新冠病毒是病毒實驗室泄漏出來的傳言不脛而走，雖然該論文已經撤稿，但還是引發了不小輿論風波。

隨着疫情的發展，公眾精神高度敏感，陰謀論比起科學的防控知識更能得到傳播。對於中國而言，當前最主要的任務是調集一切力量防控疫情，此前，中國專家對新冠病毒的研究也已經取得了一定成果，已有披露的是穿山甲有可能是潛在的中間宿主、以及在第一時間分享了病毒的基因序列。世衛專家小組到來之後，在源頭工作方面或許會有更大的突破。

12日，工作人員在安徽省合肥市高新技術產業開發區一企業生產車間內工作。（新華社）

此外，對於中國而言，並沒有理由因為陰謀論將美國專家排除在外，在信息透明方面，世衛組織總幹事譚德塞也曾對中國的做法表示過讚賞，甚至在表揚中國的同時話鋒一轉批判有些發達國家藏私。

總的說來，這場疫情至今為止依舊佔據着輿論的中心，毫無疑問，也將對中國的經濟發展造成不小影響，在各個社交平台上，呼籲信息透明的聲音越來越強烈，公眾認為，引起公眾恐慌的不是數據是否可怕，而是未知，以及政府公信力的缺失。

在中國集中力量打這場防疫戰的時候，美國更應該拋下大國競爭的狹隘視角，畢竟病毒不像有些傳言中所說「為華人量身定做」，而來自西方社會的輿論炒作，讓中國在對抗疫情之餘倍感群狼環伺，這也不是美國作為世界頭號強國在面臨一場可能席捲全球的衛生安全危機時的應有之義。