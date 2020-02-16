【武漢肺炎】杭州明恢復城市公交及市域道路客運　地鐵正常運營

杭州市交通運輸局今日（16日）發布了《關於恢復城市公共交通和市域道路客運正常運營的通告》，決定自明日（2月17日零時）起，恢復杭州市城市公共交通和市域道路客運正常運營。

通告指，地鐵1、2、4號線及5號線首通段發車間隔恢復正常，這也意味著杭州地鐵全面恢復正常運營。 (中新社)

通告指，地鐵1、2、4號線及5號線首通段發車間隔恢復正常；主城區公交線路恢復正常運營，蕭山區、餘杭區、富陽區、臨安區與主城區公交連接線同步恢復。繼續開行定制公交，滿足企業員工集中通勤需求；市域內縣際道路客運、機場客運班線恢復正常運營。因省際、市際班車尚未恢復運營，鼓勵開行「點對點」客運包車，滿足復工企業員工返杭需求。

《錢江晚報》報道指，這也意味著杭州地鐵全面恢復正常運營，全線首班車發車時間6:30，末班車發車時間22:30。其中，1、2、4號線全天恢復行車間隔4分30秒，五號線行車間隔8分30秒。

2月1日，杭州市冠狀病毒肺炎防控指揮部發布了有關杭州地鐵和公交運營調整的通告，根據該通告顯示，杭州地鐵線路和公交線路自2月2日大幅延長了發車時間。此外，停駛75條社區微公交線路，36條夜間線路，73條高峰及假日線路。此後蕭山區等區域更全部暫停運營城鄉公交、出租車、網約車、包車、班車等公共交通。

據浙江省衛健委，2月15日浙江省報告新冠肺炎新增確診病例5例，新增出院病例28例，其中杭州無新增確診病例。浙江省累計報告新冠肺炎確診病例1167例，杭州市佔166例。

（綜合報道）