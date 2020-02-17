【武漢肺炎】全國新冠肺炎治癒總數破萬　湖北外新增確診創新低

武漢肺炎疫情仍在持續擴散。據湖北衛健委最新消息，截至2月16日0時至24時，湖北新增確診病例1,933例，新增病亡100例，新增出院1,016例，累計確診58,182例。

湖北疫情形勢嚴峻，中國政府不斷調集醫療資源全力抗疫。（AP）

其中，武漢市新增1,690例、孝感市78例、鄂州市44例、天門市38例、潛江市16例、隨州市13例、襄陽市11例、荊州市11例、十堰市10例、咸寧市9例、黃岡市8例、仙桃市8例、荊門市6例、恩施州2例、黃石市核減5例、宜昌市核減6例。

新增病亡100例，其中：武漢市76例、孝感市5例、黃岡市3例、宜昌市3例、荊門市3例、隨州市2例、仙桃市2例、咸寧市2例、荊州市1例、黃石市1例、襄陽市1例、鄂州市1例。

新增出院1,016例，其中：武漢市543例、黃岡市122例、孝感市96例、荊州市42例、襄陽市37例、咸寧市29例、隨州市27例、鄂州市22例、仙桃市20例、宜昌市16例、荊門市15例、黃石市14例、天門市12例、十堰市10例、潛江市6例、恩施州5例。

截至2月16日24時，湖北省累計報告新冠肺炎病例58,182例，其中：武漢市41,152例、孝感市3,279例、黃岡市2,831例、荊州市1,501例、鄂州市1,274例、隨州市1,267例、襄陽市1,155例、黃石市983例、荊門市915例、宜昌市895例、咸寧市861例、十堰市612例、仙桃市531例、天門市485例、恩施州249例、潛江市182例、神農架林區10例。

目前，累計治癒出院6,639例。累計病亡1,696例，其中：武漢市1,309例、黃岡市78例、孝感市70例、荊州市37例、鄂州市35例、荊門市33例、隨州市24例、宜昌市24例、襄陽市20例、仙桃市19例、黃石市15例、天門市10例、咸寧市10例、潛江市6例、恩施州4例、十堰市2例。

目前仍在院治療40,814例，其中：重症8,024例、危重症1,773例，均在定點醫療機構接受隔離治療。現有疑似病例4,826人，當日新增909人，當日排除1,260人，集中隔離4,384人。累計追蹤密切接觸者191,434人，尚在接受醫學觀察71,613人。

內地確診病例破7萬

另據國家衛健委消息，截至2月16日24時，內地報告新增確診病例2,048例，新增死亡病例105例，新增疑似病例1,563例。當天新增治癒出院病例1,425例，解除醫學觀察的密切接觸者28,179人，重症病例減少628例。

內地31個省份現有確診病例57,934例（其中重症病例10,644例），累計治癒出院病例10,844例，累計死亡病例1,770例，累計報告確診病例70,548例，現有疑似病例7,264例。

值得一提是，2月16日，湖北以外新增確診創疫情爆發已來的新低，共115宗。