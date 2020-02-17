【武漢肺炎】應勇履新第四天　湖北1.5小時內發三道最嚴封控令

武漢肺炎疫情仍在蔓延。2月16日下午，在1.5個小時內，湖北省連發三道關於城鄉社區、村組封閉管理措施的重磅通知。

武漢小區實行封閉管理，生活供給統一調配。（Reuters）

湖北省人民政府網顯示，《湖北省人民政府關於進一步強化新冠肺炎疫情防控的通告》於15時46分發布，隨後湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部分別於16時57分布了《關於加強城市社區、小區封閉管理工作的通知》，17時12分發布了《關於加強農村村組封閉管理工作的通知》。

其中，《湖北省人民政府關於進一步強化新冠肺炎疫情防控的通告》要求：城鄉所有村組、社區、小區、居民點實行24小時最嚴格的封閉式管理；對所有居民開展拉網式動態滾動篩查，做到「不漏一戶、不落一人、不斷一天」，確保全覆蓋、無盲區。

《關於加強城市社區、小區封閉管理工作的通知》要求，所有小區、樓棟、門棟在保證消防安全的前提下原則上只保留一個出入口，住戶無特殊情況一律不準外出，每戶每3天派出1名人員外出購買生活必需品。

《關於加強農村村組封閉管理工作的通知》要求，以自然村組（村灣）為單元實施硬隔離，原則上每個村組（村灣）保留一個出入口，安排人員加強值守。非本村組（村灣）人員和車輛一律不準進入，每戶每3天可派出一人購買必需生活用品和急需的農業生產資料。

據悉，這是新任湖北省湖北省委書記應勇為應對疫情最新採取的防控舉措。

據中國《南方都市報》2月17日消息，履新三天的湖北省委書記應勇於2月15日到武漢市的醫院、社區、超市等地調研疫情防控工作。

調研結束後，連夜主持省委常委會（擴大）會議，部署推進全省疫情防控工作。

在當日的調研中應勇表示，要以真正對民眾身體健康高度負責的態度，對小區嚴格實行封閉管理，堅決切斷傳染源、阻斷傳播途徑。

晚上的省委常委會（擴大）會議在此基礎上提出三個「全覆蓋」：要牢牢抓住救治、阻隔兩大關鍵環節，實行篩查甄別、小區（村）封閉式管理、公共區域管控三個「全覆蓋」。

會議提出，要加強分類管理，全力實施拉網式逐人篩查甄別，落實「四類人員」（隱性感染者、確診者的密切接觸者、疑似病人和確診病人）管理措施，做到應隔盡隔、應收盡收、應檢盡檢、應治盡治；要全力加強社區管控，實行24小時最嚴格封閉管理措施。

據悉，在應勇湖北履新的第一天，應勇接連參加湖北省的三場會議，並強調，「要把疫情防控作為當前全省的頭等大事和最重要的工作，搶抓重要窗口期，緊抓救治和阻隔兩大關鍵環節。突出重點，及時補齊短板和薄弱環節。要全力以赴抓好阻隔，阻止疫情擴散蔓延，控制源頭是關鍵。要把防控力量下沉社區，全面實施小區適度封閉式管理，強化屬地責任、強化小區防控、強化群防群控，看好自己的人、管好自己的門、做好自己的事。要千方百計抓好救治，加大流行病學調查力度，做到深入細緻排查全覆蓋，把隱性感染者、確診者的密切接觸者、疑似病人和確診病人找出來，不落一戶、不漏一人，應隔盡隔、應收盡收、應治盡治。要不斷優化診療方案，着力提高收治率治癒率、降低感染率病亡率。

據悉，2月13日，中國官方發佈消息稱：應勇任湖北省委委員、常委、書記，蔣超良不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務。

公開資料顯示，年近63歲的應勇是浙江人，履新前任上海市長。應勇主政一方前曾長期在中共政法系統任職（時間長達30年），仕途履歷橫跨浙江省公安廳、紀委、省高法，以及上海市高法，擁有豐富的政法工作經驗。