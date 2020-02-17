安徽高級人民法院原院長張堅被逮捕　被指處心積慮對抗調查

2月17日，據最高人民檢察院消息，安徽省高級人民法院原黨組書記、院長張堅涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對張堅作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

安徽省高級人民法院原黨組書記、院長張堅涉嫌受賄被逮捕。（微博@財新網）

日前，經中共中央批准，中共中央紀委國家監委對安徽省高級人民法院原黨組書記、院長張堅嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。

通報顯示，張堅處心積慮對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規出入私人會所接受宴請；不按規定報告個人有關事項，組織函詢時不如實說明問題；收受禮金，縱容親屬利用其職務影響謀取私利；執法犯法、以案謀私，大肆干預插手司法執法活動，甚至違規幫助涉黑涉惡罪犯減刑假釋、再審改判，破壞司法公正，損害司法公信力，在刑罰執行、案件審理、企業經營等方面利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受鉅額財物。

通報稱，張堅嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，決定給予張堅開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；終止其安徽省第十次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

公開資料顯示，張堅，男，漢族，1955年9月生，河南泌陽人，1980年2月加入中國共產黨，在職研究生學歷，管理學博士學位，研究員。1975年12月至1983年2月在湖北省沙洋公安局苗子湖派出所任民警、副所長；1984年12月任湖北省沙洋苗子湖農場副政委、黨委委員；1990年6月任湖北省沙洋農管局管教處處長；1994年3月至1997年6月任湖北省監獄管理局副局長、黨委委員，副局長、黨委副書記；1997年7月任湖北省司法廳黨委委員，省監獄管理局局長、黨委書記；2000年7月任湖北省司法廳副廳長、黨委委員，省監獄管理局局長、黨委書記；2008年2月任湖北省高級人民法院常務副院長、黨組副書記；中共湖北省第九屆、第十屆省委委員。2013年1月至2018年1月任安徽省高級人民法院黨組書記、院長。2019年8月，涉嫌嚴重違紀違法，接受審查調查。