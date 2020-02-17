【武漢肺炎】疫情現好轉迹象　中國聯合世衛專家赴京粵川考察

國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒在2月17日的國務院聯防聯控機制新聞發布會上披露，中國與世界衛生組織（WHO）新冠肺炎聯合專家考察組2月17日將赴北京、廣東和四川開展現場考察。 米鋒也提到，衛健委16日在北京舉辦新冠肺炎疫情防控座談會，副主任李斌在會上說，目前中國的防控工作取得積極成效，疫情形勢出現積極變化。中國將繼續與國際社會一道，共同應對疫情挑戰，維護全球衛生安全。

米鋒說，在上述座談會上，疫情重災區湖北省的政府官員也與參會人士通過視像連線，介紹了當地疫情防控情況。中國與世衛組織新冠肺炎聯合專家考察組和國務院聯防聯控機制相關成員機構代表約80人參加了座談會。

圖為國家衛健委新聞發言人米鋒。（01直播）

據米鋒介紹，考察組與參會人員就疫情形勢、社區和農村防控、野生隊伍管理、藥物和疫苗研發進展等進行了充分交流，對中國採取的綜合防控措施和取得的成效給予讚賞，並對中國醫務人員的忘我精神表示敬佩。

另據世衛組織官方微博消息，此次合作將增進全球對2019冠狀病毒病疫情（COVID-19）的了解。

此外，世衛組織在16日的疫情報告中表示，評估不同種類COVID-19病例的流行病學特徵和臨床特徵有助於深化對新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）及COVID-19這種疾病的了解。因此，世衛組織提供了一些初步調查病例管理模板，包括FFX傳染調查方案——對於實驗室確診的COVID-19患者及其密切接觸者的初步調查，家庭傳染研究方案，醫護人員危險因素評估方案，環境採樣方案，全球COVID-19臨床特徵記錄表等。

世衛組織稱，這些表格和方案將使得全球病例數據可以快速地被收集、整合、分享。通過這些數據，世衛組織將更好地對COVID-19的流行病學特徵進行描述，同時幫助大家更好地理解病毒的傳播、疾病的嚴重程度和影響範圍，並對疫情防控提出更有效的建議和指導。

世衛組織披露國際專家已抵達北京並與中方會晤。（微博@世界衛生組織）

據了解，截至2月16日24時，湖北省新增確診病例1933例，而湖北省以外地區則新增115個確診病例，連續第13天下降。這意味着，各地的疫情防控效果已經顯現。

不過，中國工程院院士鍾南山此前曾表示，目前看疫情拐點還無法預測，但是峰值應該在2020年2月中下旬出現。至於拐點，要看二次返程情況。