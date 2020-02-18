【武漢肺炎】武漢菜價穩中略跌　全國豬肉均價比春節前漲7.6%

國務院聯防聯控機制今日（18日）下午3時召開新聞發布會，介紹「菜籃子」（副食品，即肉類、蔬菜、水果、乳類等）穩產保供工作情況。

與會嘉賓包括：農業農村部種植業司司長潘文博、農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海、農業農村部市場司副司長宋丹陽、農業農村部漁業局副局長江開勇、中國疾控中心研究員張流波。

農業農村部漁業局副局長江開勇。（01直播截圖）

農業部：不可以對禽流感疫情掉以輕心

今年以來湖南邵陽和四川南充發生兩宗家禽高致病性禽流感疫情，有記者提問，近期食用家禽產品是否安全，這個情況會否增加新冠肺炎疫情需要家禽產品的供應難度？

楊振海表示，目前，禽流感疫情隨候鳥的傳播，在全世界分佈比較廣泛，近兩年世界動物衛生組織通報的就有近1000宗疫情。中國目前禽流感無論是禽間還是人間發生率都是非常低的，大家沒有必要「談禽色變」，可以放心食用經檢疫合格、合法上市的禽產品。

2月份，湖南邵陽和四川南充分別發生了一宗高致病性禽流感疫情，經當地畜牧獸醫部門排查，周邊的家禽養殖場沒有發生異常的情況。經當地衛生健康部門監測，密切接觸人員目前臨床均健康，採樣監測均為陰性。據專家分析，這兩起疫情均由野鳥傳播導致的可能性比較大，可以說是「禍從天降、毒自鳥來」。兩宗禽流感疫情警示，重大動物疫病病原污染面廣、傳播途徑多，防控難度大，決不可以掉以輕心。

至於會不會對供給產生影響，中國是禽肉、禽蛋生產大國，飼養量很大，禽蛋人均佔有量已經超過了發達國家的水平，總量有保障。現在隨著交通運輸環節的舒緩，這些問題應該不太可能成為大的問題。下一步將全力以赴做好高致病性禽流感等重大動物疫病的春季免疫工作，及時處置突發的疫情，確保疫情不蔓延。

國務院記者會現場。（01直播截圖）

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農業部：武漢菜價保持穩中略跌走勢

有記者提問，疫情發生以來，有民眾產生了恐慌情緒，囤積米、面、油，未來會不會出現因為疫情造成價格上漲的情況？

宋丹陽回答稱，從全國的情況來看，重點「菜籃子」產品市場供給總體充足，市場運行基本平穩，市場價格有漲有跌。春節以來，豬肉批發均價小幅上漲後穩定在每公斤50元左右，2月17日，全國批發市場豬肉均價為每公斤50.8元，比春節前漲7.6%，春節前的時間點是1月23日；蔬菜價格小幅波動，2月17日重點監測的28種蔬菜均價為每公斤5.83元，比春節前漲7.2%；水果價格變化不大，2月17日重點監測的6種水果批發均價為每公斤5.65元，與春節前持平略跌；雞蛋、雞肉價格偏弱運行，都比春節前有所下跌。

從湖北武漢情況看，蔬菜價格在2月初短暫上漲後，保持穩中略跌走勢。2月14日武漢白沙洲市場19種蔬菜均價為每公斤5.56元，比前一交易日下跌1.8%。從存在的問題來看，受疫情影響，部分地區一些蔬菜、水果、畜禽及水產品生產流通和消費受阻，價格出現了一定的波動。農業農村部將組織地方農業農村部門引導有關協會和企業開展產銷對接和營銷，暢通流通渠道，努力將疫情影響降到最低。

農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海回答記者提問。（01直播截圖）

農業部：疫情或影響二、三季度禽肉禽蛋市場供應

本次新冠肺炎疫情對內地的家禽業影響有多大？楊振海回應稱，這次疫情發生以來，活禽市場關閉，有禽出不了欄，飼料、禽苗、活禽運輸受阻，家禽屠宰企業停工停產，家禽的產品消費降低，整個家禽行業損失非常嚴重，「有一家企業給我打電話，他的損失已經超過了一個億。」

楊振海說，禽蛋和禽肉都是必需品，家禽產業鏈比較長，產值比較大，每個環節出了問題，家禽產業不能順暢的運行。當前正值家禽出欄的關鍵時期，如果這種情況持續下去，可能會對二、三季度的禽肉、禽蛋市場供給帶來一定的影響。

農業農村部市場司副司長宋丹陽。（01直播截圖）

農業部：發揮電商作用，推廣滯銷農產品

針對部分產地農產品滯銷，部分農產品價格波動等問題，宋丹陽表示，農業農村部明確把防疫期間菜籃子產品供應保障作為今年「菜籃子」市長負責制考核的重要內容，要求各地明確責任分工，逐項打通制約生產供應的堵點和難點。

據宋丹陽介紹，2月17日，農業農村部組織了全國農產品產銷對接視頻活動，促進採購主體與產區、產地有效精准對接。組織批發市場積極採購滯銷果蔬。此外，農業農村部促進農產品線上銷售。一方面，積極搭建農產品線上平臺。另一方面，充分發揮電商企業作用，加大農產品推介銷售力度，已有阿裡集團、拼多多等多家電商企業都開始了愛心助農活動，取得了一定的效果。

潘文博則補充說，農業農村部、商務部、交通運輸部已組織主產區及時把成熟的蔬菜採收上來。針對當前蔬菜生產用工難、用工貴問題，指導各地在做好疫情防控的前提下，組織農民和各類經濟主體開展互助合作、互換用工、錯時、錯峰作業的方式，不能讓菜爛在地裏面。

農業農村部種植業司司長潘文博回答記者提問。（01直播截圖）

農業部：落實差別化防疫要求，不誤農時

現在既是疫情防控的關鍵階段，同時也是春耕備耕的關鍵階段。有記者提問，農業農村部在春耕備耕和疫情防控這兩者之間如何處理。

潘文博回應稱，今年的春耕備耕確實遇到了一些新情況和新問題，主要有三個問題：一是部分農資企業尚沒有復工復產，當前不少地區農資企業開工需要當地疫情防控指揮部的批准，加上工人、技術人員不能及時到位，企業正常的復工復產率比較低。

二是農資到村到店難。主要問題是農資的運銷最後一公里受阻，難以進店進村。三是正常的農事活動受到了影響，一些地方農村防疫搞一刀切，甚至封村堵路，禁止農民下田，也禁止農機上路，農事活動都沒法正常的開展。特別是當前農業用工貴、用工難問題也比較突出，也影響了一些規模經營主體的正常農事活動。

農業農村部針對當前存在的問題，落實差別化防控疫情的要求，指導無疫情或者疫情較輕的地方不誤農時抓好抓緊春耕備耕。同時，把化肥、農藥等農資納入國務院聯防聯控機制生活物資保障範圍，列入復產復工重點企業名單，支持點對點的開工，點對點的運輸，保障重點地區春耕備耕用肥用藥的需要，全力打好防疫情保春耕奪小康之年農業豐收的攻堅戰。

國家衛生健康委新聞發言人米鋒通報疫情情況。（01直播截圖）

國家衛健委：疫情形勢進一步出現向好變化

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒在通報疫情時指出，除湖北以外，全國新增確診病例79宗，新增疑似病例644宗，新增死亡病例5宗，重症病例減少76宗。新增確診病例總數已連續14天下降。

與高點相比，2月17日，全國單日新增確診病例首次降至2000宗以內，湖北省外單日新增確診病例首次降至100宗以內，全國單日新增死亡病例首次降至100宗以內，實現了「3個首次」，疫情形勢進一步出現向好變化。

下一步，需要繼續鞏固現有防控成果，同時抓好重症病例的救治，把住輕症治療關，優化診療方案，強化中西醫結合，最大程度防範輕症轉重症，提高治癒率。