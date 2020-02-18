【武漢肺炎】江蘇鎮江市委書記防疫工作突出　火線履新省政府

新冠肺炎疫情防控特殊時期，江蘇省鎮江市委書記惠建林因在疫情防控期間工作突出，被火線提拔，履新省政府黨組成員。

惠建林此前為支援湖北黃石的鎮江醫療人員致辭。（鎮江民生頻道微信公號）

據《北京日報》旗下公號「長安街知事」2月18日報道，惠建林火線出任省政府黨組成員後，並擔任支援湖北前方指揮部總指揮，於今日奔赴湖北黃石開展工作。

2月17日晚，江蘇當地新聞報道畫面顯示，在江蘇省委常委會暨省委應對疫情工作領導小組召開（擴大）會議上，惠建林與多名省政府領導同排就座。

《新華日報》發佈消息稱，江蘇支援湖北疫情防控工作領導小組和前方指揮部日前成立。組長由省委常委、常務副省長樊金龍擔任，副組長、前方指揮部總指揮由省政府黨組成員、省政府疫情防控工作領導小組副組長惠建林擔任。

報道稱，江蘇的前方指揮部駐地為湖北黃石，2月18日即赴鄂開展工作。

此次疫情中，作為鎮江市委書記，惠建林已經送走了20名支援黃石的醫療人員。

資料顯示，惠建林出生於1964年2月，蘇州人。曾任蘇州市平江區區長、區委書記，常熟市長，2011年10月接任常熟市委書記一職，2016年初升任淮安市長，2017年3月改任鎮江市委書記。

作為蘇南強縣，常熟一直在中國百強縣中名列前茅，曾被評為江蘇省金融生態優秀縣。