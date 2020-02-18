【武漢肺炎】中科大對「炎症風暴」研究獲進展：發現阻斷藥物

據新華社消息，新型冠狀病毒疫情爆發以來，中國科學技術大學研究團隊集與中國科大附一院臨床實踐相結合，進行了大量的基礎研究，發現白細胞介素-6（IL-6）是誘發炎症風暴的重要通路，在對機制初步認識的基礎上，成功地採用「托珠單抗」作為抑製劑，取得了初步臨床效果，進一步多中心臨床試驗正在進行。

中國科學技術大學生命科學與醫學部執行部長、生命科學學院執行院長薛天表示，目前實驗室最急迫的工作是，針對新型冠狀病毒疫情的防控工作開展科學研究，實驗室正在通過大數據分析，針對病毒發生的曲線、溯源的情況、患者在感染病毒之後發生的生理變化開展研究工作。

「新冠肺炎重症病人致死很多是因為體內的免疫反應，我們通過研究發現，過度免疫反應會產生炎症風暴的機理，一款老藥很可能有效的阻斷它，我們正在和安徽省衛健委開展密切的合作，多中心隨機臨床對照實驗已經在省內五家中心推廣。」薛天透露，這個實驗從2月13日註冊之後已經開始迅速展開，對救治重症、危重症病人可能起到很大的作用。

新冠肺炎疫情蔓延，針對性藥物的研製進展備受外界關注。（新華社）

據介紹，新型冠狀病毒感染病人與2003年SARS病毒不同，有些病人早期發病並不十分兇險，甚至症狀輕微，但後期突然會有一個加速，病人很快進入一種多臟器功能衰竭的狀態，其原因就是病人的體內可能啟動了炎症風暴。

炎症風暴，即細胞因子風暴，是由感染、藥物或某些疾病引起的免疫系統過度激活，一旦發生可迅速引起單器官或多器官功能衰竭，最終威脅生命。

細胞因子風暴在SARS、MERS和流感中都是導致患者死亡的重要原因，在本次疫情中，細胞因子風暴也是引起許多患者死亡的重要原因。

細胞因子主要包括干擾素（IFN）、白細胞介素（IL）、趨化因子（chemokines）、集落刺激因子（CSFs）、腫瘤壞死因子（TNF）等，這些細胞因子由某些免疫細胞分泌，它們的作用有些是促進炎症的，有些抑制炎症的，正常人體維持一種平衡狀態。促炎因子可以激活和招募其它免疫細胞，免疫細胞可以分泌更多細胞因子，激活和招募更多的免疫細胞，如此形成了一個正反饋循環，當免疫系統因感染、藥物、自身免疫性疾病等因素過度激活時，可能會分泌大量促炎因子導致正反饋循環，突破某個閾值而失控過度放大，最終形成細胞因子風暴。

新冠病毒誘發炎症風暴機制大致為，新冠病毒感染人體後，可以通過血管緊張素轉化酶2（ACE2）進入細胞，因此高表達ACE2又直接接觸外界的肺組織成為了新型冠狀病毒的主要入侵對象。肺部免疫細胞過度活化，產生大量炎症因子，通過正反饋循環的機制形成炎症風暴。大量的免疫細胞和組織液聚集在肺部，會阻塞肺泡與毛細血管間的氣體交換，導致急性呼吸窘迫綜合徵。一旦形成細胞因子風暴，免疫系統在殺死病毒的同時，也會殺死大量肺的正常細胞，嚴重破壞肺的換氣功能，在肺部CT上表現為大片白色，即「白肺」，患者會呼吸衰竭，直至缺氧死亡。

同時，ACE2在人體中還高表達於血管內皮細胞、心臟、腎臟、肝臟、消化道等組織器官，所有表達ACE2的組織器官都可能是新型冠狀病毒與免疫細胞的戰場，最終導致多器官衰竭，危及生命。

因此，發現新冠病毒感染誘發炎症風暴的關鍵細胞因子，阻斷其信號傳導，將大大降低炎症反應對病人肺組織和多器官的損傷。