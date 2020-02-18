【武漢肺炎】國家衛健委：疫情出現「3個首次」　形勢變化向好

在今日（18日）舉行的國務院聯防聯控機制新聞發布會上，國家衛健委新聞發言人米鋒說，與高點相比，昨日（17日）全國單日新增確診病例首次降至2000宗以內。 而在湖北省外，單日新增確診病例首次降至100宗以內，全國單日新增死亡病例首次降至100宗以內，即實現了「3個首次」，疫情形勢進一步出現向好變化。

國家衛健委新聞發言人米鋒在記者會上通報新冠肺炎疫情情況。（01直播截圖）

衛健委：新增確診病例總數已連續14天下降

據米鋒通報，2月17日0時至24時，各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1886宗，新增重症病例1097宗，新增死亡病例98宗，新增疑似病例1432宗。

截至2月17日24時，據各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例58016宗，其中重症病例11741宗；累計治癒出院病例12552宗；累計死亡病例1868宗；累計報告確診病例72436宗；現有疑似病例6242宗。

在重災區湖北省，新增確診病例1807宗，其中武漢1600宗；新增治癒出院病例1223宗，其中武漢761宗；新增死亡病例93宗，其中武漢72宗；現有確診病例50338宗，其中武漢37152宗。累計治癒出院病例7862宗，其中武漢4219宗；累計死亡病例1789宗，其中武漢1381宗；累計確診病例59989宗，其中武漢42752宗。新增疑似病例788宗，其中武漢340宗；現有疑似病例4194宗，其中武漢1799宗。

當日累計收到港澳台通報確診病例92宗：香港60宗；澳門特別行政區10宗；台灣區22宗。除湖北以外，全國新增確診病例79宗，新增疑似病例644宗，新增死亡病例5宗，重症病例減少76宗。新增確診病例總數已連續14天下降。

鍾南山團隊以數學模型分析，疫情2月中下旬或出現高峰，4月左右會平穩。（中新社／資料圖）

鍾南山：料疫情2月中下旬現高峰，4月左右會平穩

關於疫情發展趨勢，據此前報道，中國工程院院士鍾南山及治療團隊昨日表示，根據現有數學模型和政府採取的有力措施，預計在2月中下旬出現峰值，4月左右全國疫情會平穩。

鍾南山認為，峰值不等於「拐點」，疫情還有可能隨著務工人員返程再次出現新的高峰。但主要大中城市都採取了強有力的措施做好出入人員的檢查，因此返程帶來新的疫情高峰的可能性不大。

（綜合報道）