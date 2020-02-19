【武漢肺炎】發文稱對野生動物產品有「剛需」　中國野保協會致歉

2月16日，中國野生動物保護協會下屬的蛙類養殖委員會在其官方微信公號上發佈文章《野生動物養殖是人類祖先的偉大創舉》。文章稱，「因一次疫情就全面『禁野』是武斷的，不科學、不理性。對於人類而言，對野生動物產品的需求從未停止，某種意義上說已經成為『剛性需求』。」

該文發佈後引發批評，有網友認為，稱野生動物養殖是偉大創舉太過誇張，還有網友質疑該委員會號召吃養殖野生動物。

對此，中國野保協會發表聲明稱，新冠肺炎疫情發生以來，中國野保協會積極倡導拒絕濫食野生動物，對於公眾的批評意見，協會表示將虛心接受並強化管理。

聲明強調，上述文章給社會造成了不良影響，該協會已決定撤銷蛙類養殖專業委員會。據悉，蛙類養殖委於2019年3月29日在東北林業大學成立，蛙類養殖委第一屆主任委員為黑龍江省四寶生物科技股份有限公司董事長張鳳春。工商信息顯示，該公司經營範圍包括林蛙養殖、山特產品、畜產品、化妝品製造與銷售、生物科學技術研究服務等。

另據中國人大常委會法工委最新消息，中國已部署啟動《野生動物保護法》修改工作，擬增加列入常委會2020年的立法工作計劃，並加快《動物防疫法》等法律的修改進程。