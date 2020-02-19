【武漢肺炎．官場】衛健委主任馬曉偉武漢之行受矚目

自武漢肺炎疫情爆發以來，中國衛健委便受到了外界高度關注。2月16日，中國衛健委官網消息稱，2月1日，衛健委主任馬曉偉赴武漢疫情防控一線，狠抓中共中央、中國國務院各項決策部署的落實工作。

馬曉偉是中國衛健委成立以來首位主任。在疫情發生後，中國衛健委成立了疫情應對處置領導小組，組長就是馬曉偉。

值得關注的是，馬曉偉在疫情期間的公開報道並不多。

據《北京青年報》旗下公號「政知圈」報道，1月26日，馬曉偉和衛健委副主任李斌，工信部副部長王江平，交通運輸部副部長劉小明一起出現在中國國務院新聞辦新聞發佈會上。

在現場，馬曉偉表示，「這個病毒初期可能從野生動物到人類，現在逐步開始適應在人類身上生存，並進入到人傳人的時期，從現在臨床病例來看，有一部分重症病例，也有一部分輕症病例，病毒已經開始在人間進行傳播。」

1月28日，馬曉偉在北京會見世界衛生組織總幹事譚德塞，就新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控進行交流。

同一天，他還主持召開黨組會，對疫情防控工作做出再動員再部署。

1月26日，國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會，請國家衛生健康委員會主任、黨組書記馬曉偉（左三）等人介紹新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作有關情況，並答記者問。（中新社）

另據上述衛健委官方消息顯示，2月1日，馬曉偉趕赴武漢，並在武漢有幾次公開活動。

2月2日，馬曉偉一行到武漢大學人民醫院東院區視察並指導工作。

2月10日，馬曉偉曾在武漢主持召開全系統電視電話會議，對全國疫情防控工作進行再動員、再加強、再推進。

消息顯示，中國國務院聯防聯控機制派出的30個督導組也在各督導省份參加了會議。

2月13日，馬曉偉在同濟醫院中法院區主持召開了來自北大、協和等23支醫療隊參加的新冠肺炎救治溝通會，就新冠防治召開會議聽取各家醫院方案。

中國健委組建是在2018年3月。當時的改革方案明確，作為中國國務院組成部門，中國衛健委的主要職責包括：擬訂國民健康政策，協調推進深化醫藥衛生體制改革，組織制定國家基本藥物制度，監督管理公共衛生、醫療服務和衛生應急，負責計劃生育管理和服務工作，擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施等。

馬曉偉，1959年12月出生，山西省五台縣人。畢業於中國醫科大學，曾擔任過三甲醫院院長、省級衛生部門主官。2001年10月，馬曉偉任原中國衛生部副部長，2013年4月，馬曉偉任原中國衛計委副主任。2018年3月，馬曉偉任中國衛健委主任。