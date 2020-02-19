【武漢肺炎】湖北醫療專家：有患者康復後再發燒　判斷出院應慎重

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地新增康復出院人數連續數日破千，國家衛健委亦指疫情形勢進一步向好。不過，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山日前表示，武漢「人傳人」還沒有被完全阻止，重症病例救治的難度也非常大。 此外，武漢醫療救治組組長、華中科技大學同濟醫院呼吸與危重症醫學科主任趙建平亦表示，有患者出院後再發燒，再做核酸檢測又呈陽性，他建議在作出出院判斷時要慎重。

趙建平是武漢醫療救治組組長、華中科技大學同濟醫院呼吸與危重症醫學科主任。（中新社）

「最困難的時期已經過了」

關於疫情形勢，趙建平周二（18日）接受內媒訪問時表示，湖北以外的地區趨勢很好，新增確診病例明顯在下降。而武漢的疫情，「我親身體會的感覺是，最困難的時期已經度過了。」

趙建平認為，各種防控措施現在慢慢到位，應收盡收也避免了病人居家隔離產生的家庭聚集感染。再加上封城、小區的管理，現在再傳染的可能性變小。但是也不能過分樂觀，措施稍微一放鬆，可能又出現反彈。

目前仍停泊在日本橫濱海域的「鑽石公主號」郵輪疫情嚴重。（資料圖片）

日本郵輪疫情：病毒傳染性強

關於這次病毒「人傳人」的特性，趙建平表示，今年的新冠病毒傳染性要比沙士（SARS）高出很多。他以目前停靠在日本的郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）為例，最早發現20多宗確診病例時就開始了隔離措施，但後來檢測1000多宗中300多人感染，可能是通過中央冷氣系統傳播，這就說明這個病毒的傳染性之強。

趙建平還說，從發病人數來講，新冠也比沙士高得多。另外還有一點挑戰是，沙士患者很多都有高熱症狀，較容易判斷，但這次患者症狀不一，甚至有無症狀感染者。還有極少部分患者，治癒出院時檢測為陰性，過段時間覆查又變成陽性，那在他出院回家期間，就會對接觸人群產生傳染。

醫療專家表示，出院的判斷要慎重。（中新社）

出院患者也要居家隔離14天

核酸檢測會出現「假陰性」，影響醫生收治病人的判斷。據趙建平介紹，核酸檢測為陰性，可能受很多因素的影響。

首先，檢測取材於鼻咽和口咽，但其實上呼吸道的病毒量是沒有下呼吸道的病毒量大，下呼吸道檢測陽性率要高一點，但需要病人有痰，進行有創採樣，但這不太現實。其次，「假陰性」還和醫務人員取材的水平參差不齊有關係。另外還有檢測試劑本身的問題，需要結合醫生的經驗，進行綜合判斷。

他還說，出院的判斷也要慎重。有病人好轉出院，兩次核酸檢測呈陰性，但數天後又開始發燒，再做核酸檢測又呈陽性，所以出院病例也要居家隔離14天。

2月18日，在武漢雷神山醫院，新冠肺炎患者王先生在出院前與醫護人員隔空「擁抱」以免接觸傳染。（新華社）

至於出院標準應如何考量，趙建平認為，在判斷病人病情的時候，病程很重要。如果病人從發病到出院只有半個月，是有一定風險的，因為病毒的清除需要機體產生抗體，半個月之內病人可能產生抗體，但滴度還不是很高，不容易清除病毒。

他表示。一般病程3至4周後，抗體滴度變高，病人機體的抵抗力已經建立，病毒被清除的可能性就很高了，再結合檢測為陰性，這樣的病人更加安全。以後如果抗體的檢測普及之後，會對判斷病情癒後的情況有幫助。

（新京報／騰訊新聞）