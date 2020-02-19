【武漢肺炎】世衛組織：中國正成功撲滅一場「大火」

2月18日，世衛組織衛生緊急項目執行主任邁克爾·瑞安（Michael Ryan）對中國復工疫情防控工作表示稱讚，「中國正在成功撲滅一場大火，同時避免火苗在其他地方燃起」。

當天，世衛組織召開新冠肺炎疫情通報會，瑞安在會上表示，中國正在採取針對性措施以對返城人員進行觀察和監測。

「人們可能會質疑，這些措施是否過度或對人限制過嚴，但這（復工）存在很多風險，尤其對公共衛生來說。不僅是中國公共衛生，對全世界人民來說也是一樣」，瑞安說道。他認為，中國的戰略和戰術方法是正確的。

當前疫情傳播正在被有效地控制，世衛組織總幹事譚德塞在會上表示，「除了在特定情況下（指鑽石公主號遊輪），我們尚未看到（新冠病毒）持續的本地傳播。」

根據中國衛健委最新數據顯示，2月18日，中國新增新冠肺炎確診病例1,749例，湖北1693例，除湖北外其他省新增56例，連續15天回落。

截至日內瓦時間2月18日上午6時，在中國以外，世衛組織共收到25個國家804起病例報告，其中3例死亡。

2月17日，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在新聞發佈會上表示，中國新冠肺炎新增病例呈下降趨勢。世衛組織維持此前評估，即新冠肺炎並非全球性流行病，不會提高疫情的全球範圍風險級別。