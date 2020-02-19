【武漢肺炎】濫用消毒藥水變「播毒」　重慶大批野生動物中招死亡

新型冠狀病毒肺炎疫情下，內地各個城市紛紛加大了消毒力度，卻出現了過度消毒的情況。重慶市林業局近日透露，疫情防控期間，重慶市錄得多宗因消毒藥水濫用導致的野生動物異常死亡案例。

2月3日，重慶街頭，環衛工人噴灑消毒液，防控新冠肺炎疫情。（中新社）

據新華社周三（19日）報道，截至目前，重慶市在疫情防控期間共巡查發現17種共135隻野生動物出現異常死亡，包括烏鶇、白頭鵯、灰胸竹雞、野豬、黃鼠狼等。

通過動物檢疫機構和重慶市動物疫病防控中心的取樣檢測，綜合現場調查情況，專家判定其中部分野生動物死亡原因為噴施消毒藥等引起的中毒，同時排除了死亡野生動物的新冠病毒、禽流感、新城疫的疫源疫病。

報道稱，相關部門已對取樣剩餘物實施了深埋等無害化處理，對野生動物異常死亡場所進行了清潔消毒。重慶市林業局向重慶市疫情防控領導小組報告了野生動物異常死亡情況，並建議高速公路及廣大農村地區科學合理使用消毒藥水，避免對當地居民、動物和食用農產品等造成危害。

據悉，疫情發生以來，重慶市林業系統平均每天出動200餘名專職監測員和5300餘名護林員，深入林區、自然保護地、養殖場、動物園、農貿市場、高速公路沿線等區域監測野生動物，處理異常情況。

衛健委指南指出，不宜對室外環境開展大規模消毒。（資料圖片）

避免過度消毒引起環境污染

國家衛健委辦公廳周二（18日）已印發消毒劑使用指南，提出新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間，應合理使用消毒劑，不宜對室外環境開展大規模的消毒。

此外，北京市疾控中心有關負責人也曾表示，普通場所對門把手、門鈴按鈕、電梯按鈕、電梯箱壁、扶手等重點部分精准消毒即可；室外環境、空氣、地面、綠植等在沒有明確受到嘔吐物、分泌物、排泄物污染時，不需要消毒。

上述負責人還表示，消毒劑對物品有腐蝕作用，特別是對金屬腐蝕性很強，同時也會對人體的黏膜、皮膚有很強的刺激。應科學、適度消毒，避免殘留的消毒劑對環境造成污染。

（新華社）