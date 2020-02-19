【武漢肺炎】中央政法委發通知：推出更多有溫度有淚點「暖新聞」

武漢肺炎疫情持續。中共中央政法委近日就政法系統防控疫情相關工作發出通知，要求加大對先進典型的宣傳力度，激發社會正能量，推出更多有溫度、有淚點、有人情味的「暖新聞」。

中央政法委近日印發《關於加強對政法系統依法防控疫情、維護安全穩定先進典型宣傳工作的通知》（下簡稱《通知》），要求加大先進典型的宣傳力度，加強內容策劃、創新形式載體、提升統籌效應，弘揚正氣、激勵鬥志、激發社會正能量，為打贏疫情防控戰營造良好輿論氛圍。

《通知》指出，疫情發生以來，政法系統湧現出一批先進典型。各級政法委要組織實施好先進典型宣傳工作。要注重整合政法、社會和媒體資源，集中宣傳本單位、本地區、本系統在依法防控疫情、維護安全穩定中湧現的先進典型和感人事蹟，大力宣傳報導執法司法人員、網格員等依法打擊妨害疫情防控的違法犯罪行為，妥善化解涉疫情矛盾糾紛等先進事蹟和感人故事。

充分發揮微博、抖音等新媒體平台作用

《通知》還強調，要加強內容策劃，抓住先進典型的精神實質和閃光點，深入挖掘動人事蹟和鮮活事例，推出更多有溫度、有淚點、有人情味的「暖新聞」，讓疫情防控一線政法幹警和群防群控隊伍忠誠無畏、無私奉獻、可歌可泣的形象更加鮮明，讓政法典型宣傳更能打動人、更能引發共鳴。

《通知》同時指，在傳統媒體之外，還要充分發揮微博、微信、抖音、快手等新媒體平台作用。

（法制日報）