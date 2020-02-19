【武漢肺炎】深圳開通赴港簽注特別通道　受理探親就學就業等申請

﻿受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，國家移民管理局早前宣布，在疫情防控期間，暫停受理赴港澳旅遊簽注申請，當中包括團隊旅遊、個人旅遊、深圳居民赴港「一周一行」簽注及香港商務簽注。 據深圳市政府公布，自周一（17日）起，推出「疫情防控期間特別申請通道」，對內地居民探親、就學再次簽注等4大類12種赴港申請實行「全流程零接觸辦理」，惟未涵蓋此前限制的各項旅遊及商務簽注。

內地早前暫停赴港澳旅遊簽注，自助簽注機等受理渠道亦關停。（網上圖片）

據了解，推出特別申請通道業務是為最大限度降低聚集、接觸風險，其中包括內地居民往來港澳通行證赴港探親、逗留再次簽注等2類12項業務，以及深圳市簽發的外國人工作、外國人工作者家屬私人事務等2類居留許可延期。

其中，內地居民赴港探親再次簽注具體包括：探望在香港定居、長期居住、就學或者就業的配偶、父母或者配偶的父母、子女或子女的配偶、兄弟姐妹、（外）祖父母、（外）孫子女。此外，赴港就學、就業、居留、培訓、隨任或以受養人身份赴港依親，並經香港有關部門批准的人員，可申請逗留簽注。

據介紹，通過特別申請通道辦理上述業務，全程「無接觸」，申請者需先致電預約，再透過郵寄相關申請資料、網上交費，不用再填申請表，申請獲批後，相關證件則會郵寄給申請者。

（深圳市政府）