【武漢肺炎】發文禁擅自受訪惹議　仙桃衛健委：表述不當已作廢

2月18日，湖北省仙桃市衛生健康委發出的《關於重申疫情防控期間有關紀律的通知》（以下稱《通知》）稱，嚴禁在群內討論疫情，發表個人觀點；嚴禁未經允許擅自接受電話、現場採訪，以防不法分子打探內部工作信息、進行惡意炒作。 文件在網絡曝光後引發輿論關注。許多網民指仙桃衛健委此舉是隱瞞情況。 19日，仙桃市衛生健康委相關負責人表示，《通知》文字表述確有不當之處，已作廢。此外，該委已召開緊急會議，檢視不足。

《通知》稱，該市衛生健康系統仍有少數人違反規定，將內部工作資料擅自上傳到工作群，在群裏議論疫情，發佈一些不實信息，致使個人信息泄露，並引發網絡輿情，造成了不良社會影響。

《通知》強調了四點「嚴禁」要求，其中兩點最易引發爭議：嚴禁在群內討論疫情，發表個人觀點；嚴禁未經允許擅自接受電話、現場採訪，以防不法分子打探內部工作信息、進行惡意炒作。

疫情防控關鍵期，湖北防控細節備受矚目。（新華社）

2月19日，相關負責人介紹，由於在前期防疫工作中，該市衛生健康系統個別人員出現泄露確診患者個人信息、傳播未經證實的疫情信息等情況，對患者及其家屬和全市疫情防控工作帶來一定影響。為嚴肅工作紀律，嚴格規範文件傳送和信息發佈渠道，仙桃市衛生健康委於2月18日晚出台了該《通知》。

上述負責人表示，下發《通知》的初衷並非是對疫情信息進行封鎖，也不是拒絕媒體採訪報道，但「相關文字表述確有不當之處」。

上述負責人稱，仙桃市衛生健康委2月19日已召開緊急會議，要求全市衛健系統幹部職工切實改進工作方式方法，檢視存在的問題和不足，以更加嚴謹的態度、更加務實的作風，做好疫情防控工作。