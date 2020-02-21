【武漢肺炎】暗訪被攔　陳一新與工作人員「隔門交談」

湖北新冠肺炎疫情嚴峻，武漢社區封閉管理措施不斷升級。在湖北指揮抗疫的中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新2月19日暗訪武漢社區，檢查封閉管理後防疫情況。在一社區，陳一新遭物業管理員阻攔，只能與工作人員「隔門交談」。

中央政法委微信公眾號「長安劍」報道，在楊園南路美林青城小區，陳一新被物業人員阻攔，便與社區工作人員隔着大門交談，叮囑在社區防控「硬措施」的同時，更要注意「軟服務」照顧社區內獨居、孤寡老人等困難群體。

在陳一新到訪的另一社區新長江濱江花園，居民正間隔兩米排隊領菜。陳一新問該社區副書記大排查的進展，社區病人收治以及每日社區消毒情況，他並表示，基層戰「疫」任務很重，要組織志願者協助社區幹部、物業管好社區。

陳一新曾於2月8日以中央指導組副組長的身份南下。他告誡武漢當地官員，「應收盡收，刻不容緩」，是習近平提出的明確要求，是一道不折不扣要執行到位的命令。為此，他要求所有人提高政治站位，明確目標。

1959年出生的陳一新，本為浙江官員出身，2015年由温州市委書記調任新成立的中央全面深化改革領導小組辦公室專職副主任，僅一年後南下湖北任省委副書記，併兼任武漢市委書記。雖然陳一新主政武漢時間不足一年半，但至今在武漢頗有令名。