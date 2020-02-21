【武漢肺炎】四川治癒者出院10天後複檢核酸呈陽性　專家釋疑

近日，中國四川省成都市望江錦園一治癒後回家隔離的新型冠狀病毒患者，在回家隔離的第10天，複檢查出核酸陽性。 有當地衛健委官員表示，此種情況在其他地方也有發現，患者重新進行醫學治療，不屬於新增病例。

據成都公共衛生臨床醫療中心2月21日在微博上發佈通報指，2月10日，按照中國《新型冠狀病毒肺炎診療方案》（試行第五版），該患者符合相關出院指徵要求，准予出院，出院醫囑繼續居家隔離康復14天，定期接受隨訪和複診。2月19日複檢陽性後，患者已收入醫院進一步複核。

2月21日，望江錦園小區物業向全體業主發佈了事件通報情況，通報指出，2月19日下午接社區通知，5棟3樓治癒回家隔離的新型冠狀病患者（回家隔離第10天，患者及家屬均未出過門，所需物資由物業送上門）按統一要求，需出門到定點醫院複檢（出門路線：從消防樓梯下樓，經單元大廳出樓棟，再經總平道路出小區大門；出門要求：戴口罩、手套）。當天晚上再次接社區通知，患者的複檢結果為核酸陽性，醫療機構需馬上接走患者及家屬做進一步的核查及隔離觀察。

成都公共衛生臨床醫療中心發布的通報。（微博）

專家：或因檢測標本差異

對於上述出現的特殊病例，四川大學華西醫院感染性疾病中心副主任、主任醫師雷學忠表示，引發類似情況的發生，最大的可能就是檢測標本的差異。

他指出，之前是按照《新型冠狀病毒肺炎診療方案》（試行第五版），現在隨着第六版診療方案的出爐，他們對出院標準進行了修正，「現在出院的病人，已經把下呼吸道肺泡灌洗液的標本檢測作為出院標準，這樣才有可能更準確。」

至於治癒病例複檢呈陽性究竟是屬於復發？還是屬於前期病情的持續陽性未徹底陰轉？

雷學忠認為，更大的可能性是病毒持續、少量的存留，導致的一種延續的狀態。因為新型冠狀病毒是一種新型病原，科學認知仍在不斷完善，所以他們也在嚴格按照國家診療方案的要求開展患者救治工作。

同時，雷學忠提醒，公眾也不必對此過於緊張，「第一，該病例是極少數人群，第二，即便再次檢測出陽性，但從疾病表現來說，也不是很重的類型，只要通過進一步的隔離、處理，這類病人也可以得到較好的治療。」

此外河南省信陽市近日也通報了兩例特殊病例，其中1人在返鄉34天后才被確診，而另一人則疑似與感染源接觸長達94天后才確診。

對於上述病例的出現原因，各地都在進一步研究中。

事實上，隨着疫情的發展變化，專家對新型冠狀病毒特點有了進一步的認識。中國疾控中心原副主任楊功煥認為，新冠病毒將更可能與人類長期共存。

北京朝陽醫院副院長童朝暉認為，新冠病毒傳染性極強，救治難度比SARS大，但病亡率低於SARS。

不過，專家們表示，在患者醫療救治水平問題上不用太擔心。現在全中國專家團隊馳援武漢，整建制承包ICU病區，國家級專業團隊巡視、巡診，多學科會診、死亡病例討論等措施，重症患者的病亡率將會得到有效控制。