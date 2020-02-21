【武漢肺炎】四川治癒者出院10天後複檢　核酸呈陽性

近日，中國四川省成都市望江錦園一治癒後回家隔離的新型冠狀病毒患者，在回家隔離的第10天，複檢查出核酸陽性。 有當地衛健委官員表示，此種情況在其他地方也有發現，患者重新進行醫學治療，不屬於新增病例。

據成都公共衛生臨床醫療中心2月21日在微博上發佈通報指，2月10日，按照中國《新型冠狀病毒肺炎診療方案》（試行第五版），該患者符合相關出院指徵要求，准予出院，出院醫囑繼續居家隔離康復14天，定期接受隨訪和複診。2月19日複檢陽性後，患者已收入醫院進一步複核。

2月21日，望江錦園小區物業向全體業主發佈了事件通報情況，通報指出，2月19日下午接社區通知，5棟3樓治癒回家隔離的新型冠狀病患者（回家隔離第10天，患者及家屬均未出過門，所需物資由物業送上門）按統一要求，需出門到定點醫院複檢（出門路線：從消防樓梯下樓，經單元大廳出樓棟，再經總平道路出小區大門；出門要求：戴口罩、手套）。當天晚上再次接社區通知，患者的複檢結果為核酸陽性，醫療機構需馬上接走患者及家屬做進一步的核查及隔離觀察。

成都公共衛生臨床醫療中心發布的通報。（微博）

通報稱，2月19日23時左右和20日凌晨1時左右，相關機構先後接走家屬及患者（出門路線：從消防樓梯下樓，經單元大廳出樓棟，再經總平道路出小區大門；出門要求：患者戴口罩、手套，家屬戴口罩）。物業及疾控中心隨即對該患者及家屬從家出門到小區大門所經過的路線進行了全面的消殺。

當地官員：此情況其他地方也有發現

最後，通報表示，物業中心將會持續對該樓棟進行重點消殺，持續跟進該患者的情況，及時向全體業主通報。

據悉，當地衛健委宣傳處王先生接受《新京報》採訪表示，情況屬實，此情況在其他地方也有發現，患者重新進行醫學治療，不屬於新增病例。

中國河南省信陽市近日也通報了兩例特殊病例，其中1人在返鄉34天后才被確診，而另一人則疑似與感染源接觸長達94天后才確診。

對於上述病例的出現原因，各地都在進一步研究中。

事實上，隨着疫情的發展變化，專家對新型冠狀病毒特點有了進一步的認識。中國疾控中心原副主任楊功煥認為，新冠病毒將更可能與人類長期共存。

北京朝陽醫院副院長童朝暉認為，新冠病毒傳染性極強，救治難度比SARS大，但病亡率低於SARS。

不過，專家們表示，在患者醫療救治水平問題上不用太擔心。現在全中國專家團隊馳援武漢，整建制承包ICU病區，國家級專業團隊巡視、巡診，多學科會診、死亡病例討論等措施，重症患者的病亡率將會得到有效控制。

據悉，截至2月20日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例54,965例（其中重症病例11,633例），累計治癒出院病例18,264例，累計死亡病例2,236例，累計報告確診病例75,465例，現有疑似病例5,206例。