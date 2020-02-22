【武漢肺炎】全國兩萬人已出院　武漢連續兩天新增治癒數超新病例

新型冠狀病毒肺炎疫情形勢漸有緩和迹象，截至周五（21日），重災區湖北武漢的新增治癒人數已連續兩日超過新增病例數目，全市的臨床確診、疑似、密切接觸者、發熱患者的病毒檢測存量亦全面清零，能夠「日清日結」。 此外，根據國家衛健委數據，全國累計出院病例突破2萬宗，連續10天出院數目超過千人。

根據國家衛健委數據，截至2月21日，全國累計出院病例突破2萬宗。（中新社）

根據湖北省衛健委公布的最新疫情數據，周四（20日）0時至24時，武漢市新型冠狀病毒肺炎確診病例有319宗，新增出院病例有766宗，新增死亡病例有99宗。數據顯示，武漢自關閉出城通道近一個月以來，新增治癒出院人數首次超過新增確診人數。

而在周五0時至24時，武漢新增確診病例有314宗，新增治癒出院病例有992宗，新增死亡病例有90宗，意味武漢新增治癒人數連續兩天超過新增病例數。湖北省則是連續三天新增治癒出院人數超過新增確診病例數。

當日全國新增出院病例2393宗，累計出院病例20659宗，已連續10天出院超千人。全國18省份新增確診病例為零，分別是山西、雲南、吉林、黑龍江、內蒙古、福建、陝西、海南、上海、新疆、江蘇、貴州、寧夏、青海、江西、遼寧、西藏和甘肅。

在病毒檢測方面，武漢市現有40間病毒檢測機構同時開工，日均檢測量達1.4萬份，全市臨床確診、疑似、密切接觸者、發熱患者的病毒檢測存量全面清零據武漢市衛健委相關負責人介紹，武漢市目前病毒檢測能力達到每天2萬人次，檢測機構自接受樣本到結果交付周期不超過10小時。最近3天累計進行42515人次的病毒檢測工作，周五完成全部存量的取樣送檢，今後可以做到對「四類人員」的病毒檢測日清日結。

（綜合報道）