【武漢肺炎】專家：有患者發病前已具傳染性　但基本傳播指數下降

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，有中國疾控中心專家表示，目前了解到病人在發病前兩天，已經具有傳染性。因此最新的標準是病人發病前兩天接觸的人也是密切接觸者，需要進行14天的醫學觀察。 專家又稱，目前基本傳播指數跟初期相比有所下降，從一名患者能傳播2至3個人，降為能傳播少於一個人。

中國疾控中心應急中心研究員向妮娟在央視節目上回答疫情熱點問題。（央視截圖）

在周五（21日）的《新聞1+1》的節目上，與主持人白岩松對話的是中國疾控中心應急中心研究員向妮娟。對於密切接觸者的判定，向妮娟介紹，原來的判定是從患者出現症狀之後，與其接觸就算密切接觸者，需要進行14天的醫學觀察。

向妮娟稱，但目前發生變化的是，部分病人在發病的前兩天已經具有傳染性。因此對密切接觸者的判定也有了變化。現在的標準是病人發病前兩天接觸的人也是密切接觸者，需要進行14天的醫學觀察。

對於新型冠狀病毒肺炎的傳染性是否下降，向妮娟指根據早期的調查了解，對一些已知數據的分析，早期的時候一名患者基本上能傳播2到3個人，現在根據得到的對發病曲線的分析，目前為止一名患者可能傳播少於一個人。

向妮娟認為，如果說傳播指數還跟當初一樣的話，現在疫情的態勢就不像現在呈現下降趨勢，所以目前基本傳播指數，即病人能夠傳播的人數跟初期相比已經有所下降。

根據最新的標準，病人發病前兩天接觸的人也是密切接觸者，需要進行14天的醫學觀察。（新華社）

對於外界關心的疫情何時下降，確診病例何時歸零，向妮娟表示仍然需要非常準確的數據支持。以武漢為例，目前為止最大的難點在於，每天新增病例數量還比較多，每天工作量會很大，而且帶來的密切接觸判定的工作量也很大。而且不僅要完成這樣的工作量，還要有很高的工作質量，因為只有這種高質量的數據，才能作為決策的特別準確的依據。

（綜合報道）