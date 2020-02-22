【武漢肺炎】武漢醫生肖俊染病殉職　延後兩星期才公布死訊惹爭議

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地再多一名武漢醫生染病後身亡，死亡日期為2月8日，惟院方事隔近兩星期後，才於本周五（21日）向外界公布死訊，引起爭議。 有網民認為，此前遭訓誡的「吹哨人」李文亮醫生是2月6日晚上（官方稱2月7日凌晨）去世，當時引起軒然大波。7日正是輿論巔峰；而肖俊醫生又是在8日去世，推測當時若立刻發布會「雪上加霜」，激起民憤。

生前參加義診的肖俊醫生。（網上圖片）

根據武漢市紅十字會醫院/協和武漢紅十字會醫院消息，肖俊是該院普外科醫生，曾在前線抗疫，1月26日確診染病後住院治療，翌日轉到武漢市金銀潭醫院治療，後因病情惡化，經搶救無效，於2月8日18時13分在金銀潭醫院去世。院方對肖俊不幸去世表示沉痛哀悼，向其家屬表示誠摯慰問。

另據內媒報道，肖俊出生於1970年，到武漢市紅十字會醫院工作已有29年時間，其多位同事表示，肖俊為人溫厚善良，在工作中，一直勤勤懇懇，踏實肯幹，大家都對他的離世表示悲痛。

肖俊同事劉小衛透露，肖在確診的前兩天曾向他提過，「感覺有點不舒服」。但當時到醫院就診的發熱患者數目眾多，醫護人員都非常忙碌，直至1月20日下午，肖俊才抽空去做CT檢查，當日被告知「很可能有問題」 。而肖俊當時還處於24小時值班狀態，從早上8時一直工作到翌日早上8時。

肖俊醫生生前在手術室工作的相片。（網上圖片）

據悉，武漢市紅十字會醫院/協和武漢紅十字會醫院自1月21日起，成為武漢市第一批發熱患者定點診療醫院。院方介紹稱，該院在早期防護裝備還不盡完善的情況下，頂著極大的感染風險的壓力，衝鋒在前。「有戰鬥就會有流血，醫院相繼有近百名職工病倒入院治療，51人被確診為新冠肺炎患者。」

院方還稱，「尤其讓醫院深感痛心的是醫生肖俊，其因接診新冠肺炎患者不幸感染，經全力救治，醫治無效，以身殉職。」

多名前線醫生染疫後相繼離世，很多網民都非常感傷。惟肖俊的死訊被延後了近兩個星期才公布，網民在哀悼的同時，也提出了不少質疑：

「14天才公布，消息也要隔離。」 「整整被隔離了14天！難道訃告也會傳播病毒？」 「公布不及時，能說明一下嗎？」 「太可惜了，醫生用自己的生命換來病人的健康，致敬白衣天使！」 「真不想看到醫護人員再有噩耗了。」

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此前在2月14日的國新辦新聞發布會上，國家衛健委副主任曾益新表示，截至2月11日，全國共報告醫務人員確診病例1716宗，其中有6人不幸去世。當中包括：武漢亞洲心臟病醫院耳鼻喉科醫生梁武東，1月25日去世；武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，2月7日凌晨去世；知名移植專家、華中科技大學附屬同濟醫院器官移植研究所林正斌教授，2月10日去世。

在這之後，湖北省鄂州市中醫醫院前院長許德甫於2月13日去世；武昌醫院護士柳帆於2月14日去世；武昌醫院院長劉智明於2月18日去世。武漢市江夏區第一人民醫院/協和江南醫院呼吸與危重症醫學科醫生彭銀華於2月20日去世。加上在2月21日公布去世的武漢市紅十字會醫院肖俊，目前內地在抗疫前線犧牲的醫生至少有11人。

（長江日報／南方都市報／武漢晚報）