【武漢肺炎】商務部：已進口逾50億元醫療物資　包括13.7億個口罩

國務院聯防聯控機制今日（22日）下午3時召開新聞發布會，介紹保障生活必需品市場供應和流通工作情況。

與會嘉賓包括：商務部服貿司司長冼國義、 商務部市場運行司副司長王斌、 交通運輸部政策研究室主任吳春耕、北京兒童醫院急診科主任王荃。

商務部服貿司司長冼國義。（01直播截圖）

商務部：共進口超過50億元醫療物資

冼國義介紹稱，截至2月20日，全國通過各種貿易方式，共進口了超過50億元的醫療物資，其中口罩13.7億個，防護服1553.3萬件。

此外，境外中資企業商（協）會及其會員中資企業在做好自身疫情應對和防控工作的同時，自發自願開展國內緊缺醫護物資的籌集轉運和資金募捐。據統計，截至2月21日，已有68家境外中資企業商（協）會為國內抗擊疫情捐贈物資或款項，主要包括910.55萬個醫用口罩、36.45萬套防護服、1.91萬副護目鏡和218.52萬雙醫用手套等緊缺醫用物資以及超過1000萬元人民幣的捐款，都已在第一時間運抵國內。

新聞發布會現場。（01直播截圖）

商務部：中國消費穩定發展和持續升級趨勢不會改變

在國家穩外貿和穩外資以及促消費方面，冼國義，表示疫情發生以來，中國外貿外資消費受到短期衝擊，一些企業復工復產面臨困難，項目受阻，違約風險上升，企業開拓國內外市場的難度增加。這些困難在一些地區、一些行業還是不小的。

但疫情的影響是暫時的，疫情過後，生產、消費都會恢復正常，一些企業還會補庫存，個人會有恢復性甚至補償性的消費，疫情中出現的新業態新模式也會加速發展。疫情不會改變中國深化對外開放和國際合作的決心，中國消費穩定發展和持續升級的趨勢不會改變，外貿高質量發展的基本面不會改變，吸收外資的綜合競爭優勢不會改變，在全球產業鏈中的地位和作用不會改變。

商務部將會同相關部門研究財稅、金融、保險、便利化等新的政策措施，進一步加大對企業的支持力度。

商務部市場運行司副司長王斌。（01直播截圖）

商務部：投放中央儲備肉3.5萬噸

關於全國生活必需品市場供應和復工的情況，王斌介紹，全國生活必需品市場供應總體充裕，除了豬肉、牛肉價格有所上漲以外，其他品類價格漲幅都是明顯回落的。糧油價格保持穩定，禽蛋、蔬菜價格不同程度回落，豬肉價格比月底略有上漲，但是同比漲幅依然較大。

他表示，生豬生產連續四月回升，豬肉進口大幅增長，1月到2月上旬，上半月進口增長了3.5倍。商務部近期會同國家發改委、財政部分兩批投放了中央儲備肉3.5萬噸，後期還將繼續組織投放，增加豬肉市場供應。

近期全國商貿流通業復工率不斷上升，連鎖超市開業率95%以上，大型品牌連鎖快餐店開業率90%左右，連鎖便利店開業率80%左右，全國80%的大型農產品批發市場都已經開門營業，農貿市場、社區菜店、蔬菜市場等也在陸續恢復營業。電商平台、快遞企業復工率大幅提升，其中，京東北京片區的復工率達到了89.4%，阿里快遞的復工率達到78%。百貨、購物中心開業率50%左右，沿街的一些專業店、專賣店、各類餐飲企業開業率還是比較低。

關於湖北市場的情況，總體運行平穩，商貿流通企業，糧油肉類蔬菜的庫存不斷增加，供應能力顯著提升。針對武漢、黃岡、孝感等地住宅社區實行了更為嚴格的封閉管理，要求居民非必需不得外出，各級政府部門和企業多措並舉，保證在疫情防控大局下的居民消費需求，包括發展代購集配、線上採購和定點直供等。

交通運輸部政策研究室主任吳春耕。（01直播截圖）

交通部：鐵路、民航運輸正常運行，快遞業穩步恢復

關於交通運輸行業復工復產情況，吳春耕表示，在客運、物流方面，2月份的第二周，鐵路裝車數連續4天持續增長，船舶進出港數量也出現回升的跡象，快遞業務量環比上周增長了1.1倍。2月18日春運結束以來，全國高速公路的車流量也呈現上升的趨勢，這幾天連續保持10%左右的增長率。昨天，也就是21日，全國高速公路車流量達到1519.57萬輛次，雖然與去年同期相比下降了47.54%，但是比上一日環比卻上升了11.78%。

在交通工程建設項目方面，截止到2月17日，除了疫情比較嚴重的湖北省以及因氣候原因暫不具備復工條件的西北、東北9個省區以外，全國其他21個省（區、市）總投資超過10億元的公路、水路的重點工程項目復工率達到了15%。鐵路在建項目復工率達到36%，民航在建項目復工率達到15%，預計到2月底3月初將實現較大範圍的復工。

在企業生產運行方面，雖然在疫情當中交通運輸行業特別是交通運輸企業受影響比較嚴重，但是前期對11854家公路水路運輸企業進行調查，調查的數據顯示，目前已經復工3550家，復工率約為30%，平均人員返崗率將近50%。其中，公路運輸企業復工率28%，人員到崗率44%；水路運輸企業復工率為41%，人員到崗率為68%；港口企業的復工率高一些，65%左右，主要港口企業運營正常。鐵路、民航運輸網絡正常運行，快遞業穩步恢復，中國郵政、順豐和京東基本全部復工，其他的主要快遞企業整體的復工率也達到66.7%。

新聞發布會現場。（01直播截圖）

國家衛健委：湖北以外省份新增確診病例數均在10例以下

根據國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒通報，2月21日0時至24時，全國新增確診病例397例，新增死亡病例109例，新增治癒出院病例2393例，累計報告確診病例76288例。累計收到港澳台通報確診病例104例，其中香港68例；澳門10例；台灣26例。

除湖北以外，全國新增確診病例31例，新增疑似病例236例，新增死亡病例3例，重症病例減少51例。湖北以外省份新增確診病例數均在10例以下或無新增確診病例。

從數據可以看出，武漢、湖北其他地市、全國其他省份現有確診病例數，均呈現下降趨勢。其中，武漢從2月18日的峰值38020例持續下降至2月21日的36680例；湖北其他地市從2月14日的峰值13886例持續下降至2月21日的10967例；全國其他省份從2月11日的峰值9141例持續下降至2月21日的5637例。

以上變化說明隨著全國防控措施和救治力量的不斷加強，特別是隨著湖北內挖潛力以及全國對口醫療力量持續馳援，醫療救治工作取得積極進展，確診病例存量正在加速消化。