【武漢肺炎】國家發改委：全力保障武漢及湖北能源有序穩定供應

國務院聯防聯控機制於今日（23日）下午3時召開記者會，介紹做好疫情期間煤電油氣重點供應，保障居民用能需求工作情況。

與會嘉賓包括：國家發改委價格司一級巡視員張滿英、運行局二級巡視員唐社民、國家能源局電力司司長黃學農、煤炭司司長魯俊嶺、石油天然氣司副司長劉紅、中國疾控中心研究員馮錄召。主持人是國家衛健委新聞發言人米鋒。

現場記者提問。（01直播）

張滿英表示，降低企業用能成本，主要是涉及到企業的用電、用氣、用油。國家發改委在這方面採取了3項主要措施，第一項措施，降低企業用電成本。發改委階段性的降低企業用電價格，這個政策明確除高耗能行業的用戶外，現行的一般工商業電價、大工業電價的用戶都涉及。電網企業在計收電費的時候，統一對這些電力用戶按照原有到戶電價水平的95%進行電費結算，簡單講就是電費降5%。這個政策從2月1日執行至6月30日。除此之外，今年1月1日，深化燃煤發電價格形成機制改革已經實施，更多的工商業企業可以進入市場進行交易，在一定程度上也能降低企業的用電成本。

第二個措施，降低企業用氣成本。這方面主要是在現有的天然氣價格機制的框架內，提前實行天然氣淡季價格政策，降低價格。一是對執行政府指導價的非居民用氣，上游供氣企業在基準門站價格基礎上適當降低，價格已經放開的，鼓勵上游供氣企業和下游用氣企業協商降低價格。二是對化肥等涉及農業生產且受疫情影響大的行業，用氣給予更優惠價格。三是要求地方要及時降低非居民用氣的終端銷售價格。也就是說，把門站價格降價的空間及時、足額傳導到終端用戶，保證政策的落實。同時鼓勵各地通過加強本省的管道運輸和配氣價格監管等方式進一步挖掘降價空間，降低終端用戶天然氣價格。

第三個措施，及時下調國內成品油價格。按照成品油價格機制規定，國內的汽油和柴油價格與國際原油價格是接軌的，根據國際油價的變動，每10個工作日調整一次。近期根據國際油價的變化，2月4日和2月18日已經兩次下調國內成品油價格。汽油每噸累計下調835元（人民幣，下同），柴油每噸累計下調805元。

記者會現場。（01直播）

國家發改委：全力保障武漢及湖北能源有序穩定供應

唐社民表示，去冬今春的能源保障方面，發改委重點關注兩個地區，一個是湖北武漢，因為有新冠肺炎疫情，再加上前一段時間發生了雨雪冰凍天氣。再一個就是東北，是每年都關注的。

武漢作為保障的重中之重，一方面，自從疫情發生以來，發改委加強與湖北方面的銜接，全力保障他們的能源供應。電網企業做了很多工作，迅速建立了疫情防控期間的電力保障機制，明確了疫情防控期間居民用戶欠費不停電，加強24小時的供電服務營運管理，提高需求響應的速度和質量，有力地保障了電力運行的安全可靠。前一段時間出現了雨雪冰凍天氣以後，發改委立即指導電網企業啟動保電應急響應，特別是對醫院等重點用戶予以重點保障。現在湖北存煤493萬噸，統調電廠平均存煤可用天數54天，是近年來的高位；成品油庫存51.3萬噸，其中武漢市成品油庫存10.5萬噸，武漢周邊儲罐的儲氣也是充足的，武漢市和整個湖北省用能需求可以得到很好地滿足。

下一步，發改委繼續把湖北省特別是武漢市作為能源供應保障的重中之重，指導有關企業加強資源落實和運行調度，確保武漢及湖北有序穩定供應。

國家能源局電力司司長黃學農。（01直播）

黃學農表示，這次疫情正處在采暖季，受疫情影響北方地區群眾，特別是老人、小孩宅在家裡的時間比往年更長，取暖保障就更加重要。國家發改委、國家能源局做了以下工作應對：

一是加強監測預警。建立天然氣保供的日調度機制、北方地區清潔取暖情況旬報機制，及時協調解決清潔取暖工作中出現的問題。疫情防控期間，國家能源局進一步加強與地方的溝通，全程跟蹤北方地區的天氣變化，及時分析清潔取暖的運行態勢，預測預警苗頭性、傾向性問題，特別是督促各省區市進一步加強對醫院、醫療用品生產企業等防疫重點單位的供暖保障，全力保障能源供應，嚴守安全取暖底線。

二是加強能源供應保障。積極推進天然氣、電力、煤炭等各類能源的聯保聯供，加強天然氣產供儲銷體系建設，供電、供氣、供熱企業不能因為居民暫時欠繳電費、氣費、取暖費而發生斷供情況，影響居民生活。

三是加強重點問題的協調。針對采暖季一些地區群眾反映的問題，能源局開展專題研究，深入分析農村地區的清潔取暖問題，圍繞降成本、穩政策、改作風，提出針對性的解決措施。

目前北方地區清潔取暖總體運行平穩。下一步，將深入貫徹落實宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱的原則，保障采暖季天然氣、電力和煤炭供應，並進一步完善應急預案，制定天然氣供應、增購區外來電等備用措施，及時解決供暖方面出現的問題，確保人民群眾溫暖過冬。

現場記者提問。（01直播）

魯俊嶺表示，近一時期，國家能源局把加快煤礦復工復產、保障煤炭穩定供應作為整個能源保障的重點工作，落實落細各項工作舉措，目前取得了顯著成效。從工作方面主要採取了以下幾項措施：

一是建立日常調度機制。從2月1日對疫情防控期間煤炭供應保障工作作了全面部署，要求各產煤地區和有關央企在做好疫情防控和安全生產前提下有力有序推動煤礦復工復產。同時會同有關地方行業管理部門建立日報告、日調度制度，每日彙總各產煤省區、央企每天生產多少，有關數據做到每天掌握。

二是加強分類指導。這裏有三種情況，山西、內蒙、陝西這樣的產煤大省，產煤比重接近全國的70%，是煤炭供應的基本盤，這些地區重點強化目標管理，可以確保復產保供的大頭落地。對於一些地方復工復產比較慢，而且當地用煤庫存水平比較低的地方要更加細化，要求分礦，把順序排一排、底子摸一摸，總得來講要加快復產。對於央企的要求高一點，這個時期要求他們發揮好中央企業的骨幹作用，要求能復盡復。目前為止，山西、內蒙古、陝西三個重點產煤省已完成階段性目標。中央企業所屬煤礦的產能復產率超過95%。對比和往年情況基本一樣。

三是加強產運需的銜接，主要是督促指導煤礦、電廠供需雙方加強溝通銜接，嚴格履行合同。能源局也請鐵路交通部門把電煤運輸保障作為重點，特別是像湖北這樣的重點疫區，以及首都和東北地區，這些重點地區多裝多運。同時提高秦皇島港和環渤海四港的港存，在多年的煤炭北煤南運過程中，港存充足軍心就穩，這是一個導向作用。

四是重點保障好電煤供應。電煤在整個供應中一直是保障的重點，能源局建立全國電廠每天採購、消耗、存煤的台賬，引導產煤地區和產煤企業在這期間對電煤要優先傾斜，多采多運多供。同時針對個別地區近期反映電廠存煤比較低，對於這些情況能源局做了點對點的協調工作，確保庫存上來，「點球」到位，一對一解決問題。2月22日，全國統調電廠煤炭庫存1.19億噸，處於歷史同期的較高水平。從可用天數來講，全國可用27天，比2月初增加了7天。

五是幫助企業解決實際困難。針對地方反映了一些實際困難，在這方面能源局加大力度，解除他們復工復產過程中的後顧之憂。有些煤礦職工返崗比較困難，能源局指導煤礦輸入地、輸出地做好銜接，採取單位包車等一些靈活有效方式把職工送到工作崗位。當然防疫檢測工作要做到位。有些煤炭生產出來運輸不暢，能源局協調產煤地市開綠色通道，煤炭運輸發放綠色通行證，確保煤炭物流暢通。

湖北以外產煤省份均已復工復產

經過各方面的共同努力，全國煤礦復工復產取得了明顯成效。通過對比判斷，疫情對煤炭產量帶來的不利影響目前已經基本消除，復產率達到了往年同期水平。截至2月22日，全國全國在產煤礦產能31.7億噸，產能復產率達到76.5%，當日產量833萬噸。這3個數據均比2月1日增加了近一倍。除湖北省以外，其他產煤省份均已復工復產，其中河北、安徽等6省區復工復產率超過90%。

現場記者提問。（01直播）

黃學農表示，湖北省特別是武漢市是全國疫情防控的重中之重，這些地區的能源保障也是全國能源保障工作的重中之重，國家能源局在煤炭供應保證方面，持續加強煤炭的儲備。2月22日，湖北省的煤炭庫存約493萬噸，平均可用54天，處於近年來的高位。

油氣供應保障方面，湖北省石油供應相對充足，17日到22日，湖北省成品油日均消耗約3900噸，庫存超過50萬噸，相當於130天左右的用量。天然氣日均消耗量約1300萬方，下游用氣能夠得到充分地保障。

電力保障方面，確保電力及時安全穩定供應。首先加快電力設施的建設，對武漢的雷神山、火神山、金銀潭、黃岡大別山等重點醫院和武漢36家方艙醫院，全面落實供電保電的「一戶一案」措施，按照特事特辦原則，簡化手續，加快施工，確保不發生停電事件。其次，加大用電服務保障，對涉及疫情防控和救治的重點醫療機構、發熱門診，還有集中觀察的隔離點、防控用品的生產企業、醫護支援隊伍的住宿酒店等等，建立24小時溝通聯繫機制，派專人開展一對一的用電服務。2月份以來，湖北省每天投入保電車輛超過2000台，應急電源車60至80台、發電機50至150台，確保重要電力用戶的供電保障。還有，加大對民生領域用電保障，備足搶修人員、車輛和物資，加大居民網上辦電、用電諮詢和故障報修服務力度，不因居民暫時的欠繳電費而停電。

下一步，將密切關注用電趨勢變化，組織電力企業做好電力保供工作，滿足疫情防控、人民生活和企業復工復產的用電需求，為經濟社會發展提供充足的電力保障。

記者會現場。（01直播）

劉紅表示，武漢市方艙醫院是臨時搭建的，柴油主要用來取暖，烘乾衣物和消毒。國家能源局非常重視方艙醫院的用油供應保障工作，列入重點調度協調保障清單。指導油氣企業一一對接做好方案，很好地保障了這些供油需求。前段時間武漢下雪，氣溫比較低，充足的柴油等能源供應，在保障患者、醫務人員的生活上發揮了重要的作用。像火神山、雷神山醫院，天然氣接入也已經在醫院投入使用時順利完成了，及時地保證了這兩家醫院的用氣需求。

在疫情防控能源保障工作中，油氣行業企業，特別是中石油、中石化、中海油等骨幹企業做了大量工作。全國的油氣生產形勢穩定、供應總體寬鬆、庫存非常充足。根據監測的數據，2月份以來武漢市成品油庫存超過10萬噸，其中汽油和柴油均超過5萬噸。武漢市當前每天的成品油用量約570噸，庫存是非常充足的。此外，國家能源局積極協調交通部門把成品油和液化天然氣運輸車輛列入綠色通道的保障範圍，因此其他地區往武漢調入成品油也是通暢的。同時指導武漢以及其他疫情比較嚴重的地區加強對加油站、加氣站的科學合理安排，避免大面積關停的現象，很好地保障了當地居民生產生活。

當前，油氣企業除了保障油氣供應外，還加班加點生產用於製造醫衛用品的原料，例如口罩的關鍵原料熔噴無紡布專用料的生產，還有消毒液和醫用氧氣的供應。

國家發改委運行局二級巡視員唐社民。（01直播）

發改委：對復工復產所需的能源保供有充分信心

唐社民表示，對復工復產以及經濟社會平穩運行和人民群眾生活所需的能源保供，有充分的信心。當前全國煤電油氣供應總體是充足的。全國大部份煤炭、煉油企業已經基本復工復產，電力、油氣開採企業都保持連續生產作業，鐵路運輸企業優先運輸煤炭等重點物資，煤電油氣供應總體充足。到2月20日，全國統調電廠存煤可用27天，秦皇島港存煤535萬噸，都處於較高水平。2月上中旬，全國日均發用電量143億千瓦時，最大負荷約6.9億千瓦，發電裝機充足，電煤供應穩定，完全能夠保障疫情防控和復工復產需要。

成品油供應總體是平穩有序的，庫存處於高位。2月21日庫存超過2110萬噸，日均天然氣用量比春節前下降25%左右，總體上也是寬鬆的。天然氣主要供應企業LNG罐存處在高位，儲氣庫可動用的儲氣是充足的。下一步，隨着各地有序復工復產，煤電油氣需求將逐步回升。國家發展改革委將繼續密切關注煤電油氣供需形勢的變化，加強產運需銜接，優化運行調節，及時解決出現的困難和問題。

國家能源局煤炭司司長魯俊嶺。（01直播）

魯俊嶺表示，國家能源局主要採取以下措施做好保障工作：

第一，迅速部署安排。疫情發生後，國家能源局堅決把疫情期間的能源保供作為當前最重要的工作來動員和部署，調動全行業力量，確保這期間全國用能不短供、不斷供。

第二，建立有效機制。能源局成立工作專班，專門負責全國能源保供期間的協調和調度，同時建立了能源保障、能源企業的復工復產、重大問題協調3個工作機制。這3個工作機制是一個完整閉環。通過這3個機制及時分析研判煤電油氣等各個領域的供應能力、需求的狀況以及存在的問題。

第三，分領域細化保供措施。在煤炭方面，組織煤礦企業加快復工復產，盡快提高煤炭產量，同時強化產運需銜接，把生產出來的煤盡快運到用戶單位，重點實現電煤的充足供應。電力方面，指導電力企業做好應急保障和物資企業的新增用能保障，解決好火神山、雷神山、方艙醫院的電力接入等問題。油氣方面，密切跟蹤油氣產供儲銷形勢，協調解決重大個案問題，推動重大項目復工復產。在供熱方面，指導熱力企業穩定供暖，確保群眾過冬不能受任何影響。在分領域做好工作的同時，還合理統籌多種能源的聯調聯動。電煤發電方面，重點把電煤庫存多的電廠多安排發電，這樣電煤就比較均衡。有些地區天然氣比較充足，可以多安排一些燃氣機組多發電。南方一些區域，冬天沒有供暖任務，可以讓可再生能源多發一些。通過這種方式可以實現多種能源的聯調聯動，努力實現優化配置，實際上也是多能的互補。

第四，壓實保供責任。指導各地嚴格落實能源保供屬地責任，協調解決能源供應的重大問題，確保轄區內能源供應不出現大的問題。

第五，加強安全生產。督促能源企業嚴格落實安全生產主體責任，明確要求堅決避免疫情期間因為出現安全事故影響能源穩定供應保障。

在全力做好能源供應的同時，近期能源局深入分析疫情對能源的深度影響，同時督促一些重大能源項目加快復工開工。

主持人通報最新疫情。（01直播）

主持人通報最新疫情。2月22日0至24時，各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例648例。新增死亡病例97例，其中湖北96例，廣東1例。新增疑似病例882例。當日新增治癒出院病例2230例。解除醫學觀察的密切接觸者22128人。重症病例減少509例。

截至2月22日24時，據各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告：現有確診病例51606例，其中重症病例10968例；累計治癒出院病例22888例。累計死亡病例2442例。累計報告確診病例76936例。現有疑似病例4148例。累計追蹤到密切接觸者628517人，尚在醫學觀察的密切接觸者106089人。

湖北新增確診病例630例，其中武漢541例。新增治癒出院病例1742例，其中武漢965例。新增死亡病例96例，其中武漢82例。現有確診病例46439例，其中武漢36174例，這裏面重症病例10428例，其中武漢9228例。累計治癒出院病例15299例，其中武漢8171例。累計死亡病例2346例，其中武漢1856例。累計確診病例64084例，其中武漢46201例。新增疑似病例631例，其中武漢454例。現有疑似病例3363例，其中武漢2382例。

除湖北以外，全國新增確診病例18例，新增疑似病例251例，新增死亡病例1例，重症病例減少45例。湖北省以外省份新增確診病例數均在5例以下或無新增確診病例。每日新增確診病例由最高峰的890例降至2月22日的18例，並呈現波動下降趨勢。其中，16個省份和新疆生產建設兵團持續2天以上無新增確診病例。近日，部份省份已逐漸復工復產，群眾外出購物、消費等活動增加。