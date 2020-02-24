曾報警求助無果　警方回應留美中國博士因流感離世

近日，中國留美博士沈業明在美患流感離世一事引發關注。對此，美國警方回應，並透露諸多內情。

在展開搜救45分鐘後，美國警方放棄了對中國留美博士沈業明的搜尋。

據《每日郵報》2月24日報道，2月10日，事發當天，沈業明曾撥打911向警方求助，然而可能是由於病情加重等原因，接線員還沒弄清他的身份和具體位置，他就掛斷了電話。

隨後，5名警官、3名消防員和一隻警犬參與了搜索救援行動。但警方未能準確找到他的位置，接到電話的調度員只能定位當地第六大街一棟學生公寓大樓。救援隊僅搜索了每層樓的公共區域，並沒有找到具體的房間。搜索45分鐘後，救援人員放棄了搜索。

至於放棄搜索的原因，警方回應稱，已經盡力搜尋他的位置，沈業明在中國購買的手機沒有使用本地地址，導致無法成功定位。

在警方接到電話後的6個小時後，沈業明的遺體被室友發現。

據悉，沈業明來自廣州，2010年進入中山大學，2015獲得推薦免試攻讀研究生學位，2017年到倫斯勒理工學院攻讀工業與系統工程的博士專業。

倫斯勒理工學院傑克遜校長說，沈業明的論文曾在2018年獲得電氣電子工程師學會（IEEE）所頒發的獎項。另外，他還在美國知名雜誌Omega擔任編審，並在倫斯勒理工學院的工程學院擔任教師與研究助理。

事件發生後，美媒曾推測沈業明可能死於新型冠狀病毒肺炎，但警方排除了這種可能性。

倫斯勒公共衛生主任瑪麗·瓦川納（Mary Wachunas）表示，沈業明在此前13個多月的時間裏沒有來過中國，雖然新型冠狀病毒肺炎的症狀與流感很像，但沈業明沒有明確接觸史，不符合美國疾病預防控制中心和美國衛生部的定義。

根據當地醫學中心的檢查報告，沈業明患的是甲型流感，「這種病毒的發病時間非常突然，對患者造成的傷害也很嚴重」。瓦川納補充說，目前仍有流感病毒在傳播。

針對日本電視台近日猜測「美國1.4萬名因流感致死的人中部分可能死於新冠肺炎」，美國疾病控制中心（CDC）回應稱，到目前為止，沒有證據支持日本朝日電視台的相關猜測。

不過，對於新型冠狀病毒肺炎，美國疾控中心國家免疫與呼吸疾病中心主任南希·梅森尼爾（Nancy Messonnier）表示，儘管新冠病毒目前在美國並未發生社區傳播，但該病毒仍「很有可能」在全美發生大流行。