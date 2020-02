《華爾街日報》53名員工聯署信件　促就「亞洲病夫」一文公開道歉

因刊發《中國是真正的亞洲病夫》一文引起軒然大波,美國《華爾街日報》至今仍未公開道歉。日前,該報員工要求其為辱華文章向中國道歉,引發社會關注。

據美國《華盛頓郵報》2月22日報道,《華爾街日報》在華員工正敦促該報就刊登《中國是真正的亞洲病夫》一文公開道歉。

此前,中國外交部已宣布,因上述文章,中方決定吊銷《華爾街日報》三名駐北京記者的記者證。

報道稱,《華爾街日報》北京分社社長在代表員工發給該報管理層的郵件中寫道,希望該報能就上述爭議文章公開道歉。

該郵件寫道:「這不是關於編輯獨立性的問題,也不是關於新聞報道和評論之間神聖劃分的問題……這是一個錯誤的標題選擇,這是對許多人的深深冒犯,而且不僅僅是在中國。」

報道稱,《華爾街日報》53名員工聯署了這一信件,但不包括北京分社社長本人,他只是代發郵件。

該郵件還寫道:「我們認為,冒犯行為並不是故意的,這一說法並不令人信服——應該有人知道,這樣做會引起廣泛的被冒犯感。如果他們不知道,那麼他們犯了一個嚴重的錯誤,應該改正並道歉。」

而在另一封《華盛頓郵報》獲得的電子郵件中,《華爾街日報》北京分社社長對該報兩位高管表示,能否妥善處理此事,對該報未來在華業務至關重要。

2月3日,美國哈德遜研究所的學者、巴德學院教授米德在《華爾街日報》專欄文章《China Is the Real Sick Man of Asia》中稱中國是「亞洲病夫」。

文章稱,武漢肺炎疫情的肆虐促使他們思考地緣政治和經濟假設,認為中國經濟崩潰的後果同樣不可遏制。文章還配有一則標題為「共產主義冠狀病毒」的視頻。

中國外交部發言人華春瑩2月6日在網上記者會上曾回應說:「這位叫作米德的作者,你應該為自己的言論、你的傲慢、偏見和無知感到羞愧。」

不過,有消息指,文章作者米德就刊發的文章回應稱,自己並不知編輯會這樣取標題,如果是自己取標題就不會這樣。

同時,這篇文章引發在美華人的強烈不滿。他們於2月6日在白宮請願網發起簽名活動,向白宮請願表示抗議,按照規定,如果請願在30天內集齊10萬簽名,白宮將在60天內給予回應。