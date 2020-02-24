【武漢肺炎】發改委：企業復工進展積極　廣東等多省復工率逾70%

2月24日10時，國新辦召開發佈會，國家發改委、工信部、財政部、人社部、商務部和人民銀行相關負責人出席，介紹統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作並答記者問。 國家發改委秘書長叢亮稱，當前企業復工進展積極，廣東等多省復工率逾70%，浙江更已經超過90%。

武漢新冠肺炎疫情呈下降態勢，但形勢依然嚴峻。（新華社）

國家發改委黨組成員、秘書長叢亮稱，當前企業復工復產已經取得積極進展，全國規模以上工業企業復工率逐步提高，其中浙江已經超過90%，江蘇、山東、福建、遼寧、廣東、江西已經超過70%。

從重點行業看，鋼鐵企業的復工率為67.4%，有色金屬企業復工率為86.3%，特別是關係國計民生的重點領域企業正在加快復工復產。口罩企業的產能利用率已經達到110%，全國糧食應急加工能力復產率已經超過70%，煤礦產能恢復率達到76%，鐵路裝車數已經恢復節前正常水平的95%左右，民航、港口、水運均正常運行。

談及疫情對經濟的影響，叢亮稱，疫情確實對中國經濟帶來了較大的衝擊，但需要強調的是這次疫情對經濟社會的影響是短期的，總體上是可控的，不會改變中國經濟長期向好的基本面。

叢亮稱，下一步將重點抓好中央經濟工作會議各項部署的落實，積極財政政策，更加積極有為，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，繼續研究出台有針對性的減税降費措施，幫助中小企業度過難關。

人社部：就業形勢總體穩定

工業和信息化部總工程師田玉龍表示，經過各方面、各部門、各地方的努力，重點醫療物資保障企業的復工復產率比較高，五大類的醫療物資企業復工復產率再加上轉產、擴產，開工率都達到和超過百分之百，採取了邊保供、邊復產、邊擴產的舉措，醫療物資的產能不斷釋放，湖北一線醫護人員所需要的重點醫療物資得到的基本保障。

人力資源社會保障部副部長游鈞表示，綜合各方面情況，當前中國就業形勢總體是穩定的。2019年全年城鎮新增就業1,352萬人，這是連續第7年新增就業保持在1,300萬人以上。

財政部部長助理歐文漢稱，下一步，財政部一要重點支持一些行業復工復產，幫助中小微企業度過難關。另外要集中使用部分中央部門籌建資金，統籌用於疫情防控，保障脱貧攻堅和全面建成小康社會等重點支出。