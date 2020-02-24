【武漢肺炎】武漢封城滿一個月　應勇：要持續控制傳染源

湖北省疫情形勢仍然嚴峻，增量尚未得到有效控制。2月23日，湖北省委書記應勇要求要繼續抓控制傳染源，降低病亡率，並外防輸出。

武漢肺炎疫情雖然有所緩解，但防控工作仍然嚴峻。（新華社）

據《湖北日報》2月24日報道，應勇在23日的湖北省委常委會上表示，病毒具有相當的隱蔽性，防控工作仍存在不少薄弱環節。他要求保持頭腦清醒，不麻痺、不厭戰、不僥倖、不鬆勁，繼續將疫情防控作為全省頭等大事和最重要工作，堅持節奏不變、力度不減、尺度不鬆，按照黨中央決策部署和省委總體要求，「一個山頭一個山頭地攻，一場戰役接着一場戰役打，不斷鞏固成果、擴大戰果，不獲全勝決不輕言成功」。

會議指出，要持續緊抓控制傳染源，把阻隔工作做實做細，建強城市大數據管理平台，配強流調力量，持續滾動排查，確保底數摸清、人員搞準、數據真實。

此外，也要推進疑似病例核酸檢測當日清零，加強對輕症病人醫療干預，強化隔離點和方艙醫院救治功能，真正把救治關口前移；要優化診療方案，強化危重症患者「一對一」救治，切實降低病亡率。

會議也強調，外防輸出是湖北省落實疫情防控的重要體現，也是湖北在全中國疫情防控中的「必須履行好的責任」。

會議指出，要持續加大社區和社會面封控力度，實現小區封閉管理、公共區域管控全覆蓋，強化對超市、藥店、醫院等重點場所監管，加強監獄、民營醫療機構、養老院等特殊群體、重點部位防控。

此外，會議也強調了後勤保障的重要性，要求多措並舉保障醫用和生活物資供應，堅持全中國統籌和生產自救相結合，支持省內醫用物資企業擴產增能。要充分發揮國有商貿流通企業在城市供應中的託底保障作用，加強市場供給，優化配送方式，確保價格實惠，全力保障群眾基本生活需求。