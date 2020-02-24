【武漢肺炎】烈士董存瑞外甥　北京信訪支隊警員艾冬抗疫期間殉職

新型冠狀病毒肺炎疫情期間，北京市公安局法制總隊信訪支隊民警艾冬在出門上班過程中，因急性腦出血去世，年僅45歲。 值得關注的是，艾冬的舅舅為戰鬥英雄董存瑞，其本人則先後被評為奧運會「安保標兵」及首都公安「法制之星」。

據《北京日報》旗下公眾號「長安街知事」周一（24日）報道，艾冬，1974年5月生，生前是北京市公安局法制總隊信訪支隊三級高級警長，1996年5月參加公安工作。他出生於革命家庭，舅舅是在解放戰爭中舍身炸碉堡的戰鬥英雄董存瑞。

艾冬生前在崗位上工作。（微博@平安北京）

報道指，艾冬是北京公安12345「接訴即辦」工作負責人，該分中心全天候安排人員值守，接收辦理電話投訴。僅2019年，他就與同事們共辦理投訴10.7萬件，平均每日近300件。參加公安工作的24年，艾冬榮立個人三等功3次，個人嘉獎8次，先後被評為2008年奧運會「安保標兵」及2019年度首都公安「法制之星」。新型冠狀病毒疫情發生後，艾冬每日梳理疫情類投訴，共辦理320餘件，無一疏漏。

2月15日，艾冬出門去上班路上突感身體不適摔倒，緊急送往醫院。經醫院診斷，艾冬急性腦出血。經近6日的持續全力搶救，於22日凌晨0時14分逝世。

董存瑞（1929年10月15日—1948年5月25日），出生於察哈爾省（今屬河北省）張家口市懷來縣南山堡村人，出身於貧苦農民家庭，當過兒童團長，1945年8月參加八路軍，1947年3月加入中國共產黨。1948年初春擔任中國人民解放軍東北野戰軍第11縱隊32師96團2營6連2排6班班長。

1948年5月25日，在解放隆化縣的戰鬥中，他以身體當支架，手托炸藥包，炸毀了國民黨軍據守的橋型碉堡，壯烈犧牲，時年19歲。2009年9月10日，董存瑞被評為「100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模範人物」。

（綜合報道）