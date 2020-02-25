【武漢疫情】海南援鄂醫生病倒　孫春蘭表慰問　王賀勝醫院坐鎮

2月22日，支援武漢市江漢方艙醫院的海南醫療隊隊員陳錦王大腦動脈瘤破裂出血，並在23日成功進行了手術。 據悉，得知陳錦王的病情後，中共中央指導組組長、國務院副總理孫春蘭表示慰問，中共中央指導組副組長、湖北省委常委兼衛健委主任王賀勝則赴醫院坐鎮。

據《海南日報》2月24日報道，陳錦王是海南省第三批支援湖北抗疫醫療隊隊員、海南省中醫院護理師，2月4日進駐武漢市江漢方艙醫院工作，工作期間兩次出現頭痛頭暈，22日下午到華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院檢查，發現左側大腦中動脈囊狀動脈瘤破裂出血。

病情被發現後，中央指導組組長、國務院副總理孫春蘭表示慰問。海南省委書記、省委應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長劉賜貴，省長、省委應對新冠肺炎疫情工作領導小組副組長沈曉明分別作出批示，要求做好陳錦王的治療和護理。

中共中央指導組副組長、湖北省委常委兼衛健委主任王賀勝赴醫院指導救治，傳達了孫春蘭副總理的關心和慰問，指示醫院組織最強力量全力救治。

協和醫院高度隨後確定最佳手術方案，並連夜進行急診手術。23日凌晨，陳錦王的手術順利完成。

武漢肺炎疫情爆發3個多月，全國醫療資源對武漢進行支援。2月17日，一份由中國疾控中心新型冠狀病毒肺炎應急響應機制流行病學組撰寫的，在《中華流行病學雜誌》發表的《新型冠狀病毒肺炎流行病學特徵分析》報告透露，中國已有3019名醫務人員感染了新型冠狀病毒，其中包括1716名確診病例，導致5人死亡。