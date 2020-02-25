【武漢肺炎】世衛：中國防疫措施避免或推遲至少數十萬病例

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，中國—世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組24日表示，中國所採取的防疫應對措施，避免或至少推遲了數十萬感染病例。

2月24日，在結束對中國為期9天的考察後，中國—世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組在北京舉行新聞發佈會。考察組中方組長、國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年，考察組外方組長、世界衛生組織總幹事高級顧問布魯斯.艾爾沃德（Bruce Aylward），介紹了考察組現場調研的情況並回答了記者相關提問。

專家組認為，新型冠狀病毒是一種新的病原體，對病毒傳播機制和疾病嚴重程度的認識還在不斷深入，全球防控工作仍面臨嚴峻挑戰。

專家組稱，中國採取了前所未有的公共衛生應對措施，在減緩疫情擴散蔓延，阻斷病毒的人際傳播方面取得明顯效果，已經避免或至少推遲了數十萬新冠肺炎病例。

專家組說，中國也在保護國際社會方面發揮了至關重要的作用，為各國採取積極的防控措施爭取了寶貴的時間，也提供了值得借鑑的經驗。；中國正在採取謹慎、分階段、有序的方式，逐步恢復社會、經濟、教育和醫療等各部門的正常秩序。其他國家應迅速重新評估對中國採取的措施。