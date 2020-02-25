【武漢肺炎】世衛：目前尚不足以宣布新冠肺炎為全球性流行病

2月24日，世衛組織在日內瓦召開發佈會，介紹新冠肺炎疫情相關情況。世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，目前尚不足以宣布新冠肺炎為全球性流行病，但應做好其可能發展成全球性流行病的準備。

譚德塞介紹，考察組已經結束了在華訪問併發布了報告，該小組已前往包括武漢在內的中國多個省份，並就病毒的傳播性、疾病的嚴重程度以及所採取措施的影響取得了一系列發現。

考察組發現，這一流行病在1月23日至2月2日之間達高峰後呈平穩狀，隨後一直在穩步下降。同時，病毒DNA沒有出現明顯變異。

世衛組織總幹事譚德塞。（路透社）

譚德塞強調，中國採取的措施避免了大量病例的發生。這些關鍵信息給各國提供了希望、勇氣和自信，病毒是可以被遏制的。

譚德塞表示，基於對病毒的地理傳播，疾病嚴重性及其對整個社會影響的持續評估，目前尚不足以宣布新冠肺炎為全球性流行病，但應做好其可能發展成全球性流行病的準備。

譚德塞指出，目前在中國境外的28個國家中出現了2074例病例，其中有23例死亡病例。就在最近幾天之中，新冠病毒疫情在日本、韓國、意大利、伊朗等國家呈現激增態勢，令人擔憂。世衛組織將針對防疫工作提供必要的技術性支持，幫助各國了解病毒及其傳播方式。