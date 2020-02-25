【武漢肺炎】山東隔離首批167名韓國入境者　中國多省升級警戒

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，其中韓國確診病例近日激增。有內地網民發現，韓國飛往中國山東的航班價格暴漲，更出現一票難求情況，擔心韓國疫情會「反向輸入」。 周一（24日）起，包括山東、遼寧、吉林在內，中國多個靠近韓國的省份升級對韓邊境警戒。其中在山東，青島要求所有入境人員居家或在酒店隔離觀察14天，威海則把日韓等國入境者統一接到酒店集中居住14天。

2月24日，在韓國大邱，當地居民在超市前排隊購買口罩。（新華社/Newsis通訊社）

據悉，首爾與青島、威海等山東沿海城市僅一海之隔，航程1.5小時左右。資料亦顯示，韓國是山東第一大境外遊客來源地、第二大外資來源地、第二大貿易夥伴，超過10萬名韓國人在山東工作生活。另一方面，2018年在韓國的中國留學生達68537人，在該國留學生總人數中的佔比最高（48.2%）。

青島市新冠肺炎疫情防控指揮部表示，會嚴防境外疫情輸入，堅決防止疫情輸入擴散。隨著境外疫情形勢變化，自周一開始，青島市對所有入境人員，除需要隔離或留觀的外，均由居住地所在區市派車接回，對在境內有居所的，居家隔離觀察14天；對商務旅遊等短期居住的，安排在指定賓館住居、活動。

2月25日，在韓國大邱，當地居民在雨中排隊購買口罩。（新華社/Newsis通訊社）

威海隔離167名韓國入境者

此後，威海於周二（25日）表示，即日起對從日本、韓國等國家來威海的入境人員，包括外籍人員和中方人員，全部統一接到賓館免費集中居住，實行單人單間，專業化管理服務，確保居住人員舒心滿意，並可以方便順暢地與外界聯繫，14天後解除集中居住。

韓聯社則引述外交消息人士透露，周二上午，威海航空管理部門對從韓國仁川飛抵中國威海的濟州航空7C8501航班的167名乘客採取全員隔離措施，是中國首次對從韓國入境的所有人員進行隔離。報道稱，在167名乘客中，有19名韓國人、4名非韓籍外國人和144名中國人。

在山東，煙台市疫情指揮部周二也召開專題會議，要求把防止境外疫情輸入作為當前疫情防控的緊迫任務，立即建立口岸聯防聯控機制，做好入境人員信息通報、身份登記、健康檢測、應急處置等工作。在機場等出入境口岸設立入境交通運輸工具專門停靠區域和入境人員專用通道，對貨物、行李等進行嚴格規範的消殺檢疫。對商務旅遊等短期居住的，一律安排在指定賓館居住。

2月23日，在韓國大邱，受疫情影響而臨時休業的商家工作人員在西門市場進行防疫消毒。（新華社/Newsis通訊社）

吉林、遼寧升級警戒

除山東外，吉林延邊州周一起也加強機場的海關、疾控、公安檢查的聯防聯控工作；對從韓國來延人員規定須由各縣（市）統一接送，禁止親友到機場車站接送；要求各旅行社不接團、組團，尤其是不接韓國旅遊團。

此外，據遼寧大連市衛健委消息，當地要求按照來源地疫情風險程度，對日本、韓國等周邊國家來連返連人員實施針對性措施。大連政府外事辦公室將協調指導各區市縣的涉外防控工作，為其合法有序開展涉外疫情防控提供政策指導及外聯協助，及時掌握大連市外籍人員防疫動態，嚴格落實外籍人員涉新冠肺炎信息通報制度。

（綜合報道）