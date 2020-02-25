【武漢肺炎】進駐湖北一個月後　中央指導組首次集體公開亮相

新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，重災區湖北省的應急和治理能力備受詬病，網上其後更有呼聲要求中央「派外省領導支援湖北」。及至1月25日，為改變疫情防控戰略，中央政治局決定向湖北派遣指導組推動疫情防控一線工作。 一個月的時間過去，中央指導組日前首次集體公開亮相。

2月24日，官媒《央視》在節目《新聞聯播》中報道稱，「23日晚，中央指導組集體學習了習近平總書記在統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議上的重要講話」。從片段所見，在現場有包括中央指導組組長孫春蘭在內的7人坐在前排，並有30多人坐在對面。

中央指導組日前舉行集體學習會，是全體組員首次公開亮相。（影片截圖）

坐在孫春蘭左邊的是中央政法委秘書長陳一新 ，右邊是國家衛生健康委主任馬曉偉。至於另外4人則分別是國務院副秘書長高雨、國家發改委副主任連維良、工業和信息化部副部長王江平，以及公安部副部長孫力軍。值得一提是，中央軍委後勤保障部衛生局副局長徐勤耕也在現場。

據《北京青年報》旗下的微信公眾號「政知君」稱，此前已有數人以「中央指導組成員」身份亮相新聞發布會、視察防控工作等活動，甚至作為組員之一的國務院副秘書長丁向陽，有在2月23日晚上出席湖北省委常委會的會議，但從未全部成員一同集體亮相。

（綜合報道）