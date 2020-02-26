美議員對FBI和NIH發起調查　指其涉歧視華人

美國第一位華裔女性議員趙美心（Judy May Chu）近期宣布將對美國國立衛生研究院（NIH）和聯邦調查局（FBI）發起調查。

據中國官媒《科技日報》2月26日報道，趙美心和美眾議員傑米·拉斯金（Jamie Raskin）在調查聲明中表示，將對FBI和NIH發起調查，原因是有報道稱這些機構將華裔科學家作為潛在知識產權盜竊者。「這些報道引起了人們的嚴重關切，即在這一行動中無辜的人正在被牽連。」

美國第一位華裔女性議員趙美心（Judy May Chu）。（維基）

聲明進一步稱，根據FBI的「指示」，2018年，NIH發出了18000封信，要求管理人員加強審查與他國有聯繫的科學家、特別是與中國有聯繫的科學家。

2009年以來，美國根據《經濟間諜法》提起的起訴中，52%針對華裔科學家，與非華裔被告相比，華裔被告最終被宣判無罪或撤銷所有指控的機率高出一倍以上，其中或有許多「冤假錯案」。

拉斯金和趙美心分別致函NIH院長柯林斯和（Francis Collins）和FBI局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray），要求NIH和FBI配合調查並提供必要信息。

致柯林斯的函中寫道，NIH的相關行動具有「種族歧視」的特點。致克里斯托弗·雷的信中則列舉了FBI對陳霞芬、郗小星等華裔科學家的錯誤指控，並且指出FBI要求大學及科研機構的管理者與其合作，審查華裔教師及科研人員。