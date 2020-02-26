【武漢肺炎】司法部：3省5個監獄共確診555宗　沒有死亡病例

武漢肺炎疫情仍處於防控階段，近日中國一些省份監獄出現罪犯確診病例。2月26日上午，國務院聯防聯控機制舉行新聞發佈會，對相關信息進行說明。

湖北、浙江、山東等省份共5個監獄爆發新冠肺炎疫情。（新華社）

司法部副部長熊選國表示，截止到2月25日，中國3個省5個監獄發生罪犯的感染疫情，就是前幾天提到的湖北、浙江、山東這三個省5個監獄，共確診病例555例，疑似19例，重症4例。

截至25日，沒有發生監獄在押罪犯感染新冠肺炎死亡的病例。中國其他監獄沒有發生罪犯感染疫情。

熊選國表示，監獄疫情傳播也確實反映了監獄管理還有在防控疫情工作中存在的漏洞。一是思想重視不夠。像湖北武漢女子監獄，距離武漢肺科醫院不到100米，監獄幹警上下班和肺科醫院病人看病是同一個公交站，在全面實行封閉前，可能就已經導致了病毒輸入。

二是嚴格管理不到位。像湖北的漢津監獄、浙江的十里豐監獄、山東的任城監獄，這些監獄發生疫情，都是由於個別幹警不如實報告自己接觸到了湖北疫區的人員，接觸之後不如實報告，隔離不徹底，這樣導致輸入性病例。

他表示，罪犯出現發熱或者呼吸道的症狀，第一時間要進行隔離觀察，對確診罪犯要與社會其他人員一樣同等及時的予以救助。

目前，有1名重症人員經過救治已經解除了重症，有11名患者已經治癒。

據悉，近日山東、浙江、湖北三地接連發生監獄服刑人員確診病例，司法部監獄管理局有關負責人21日在發佈會上表示，截至2月20日24時，全國共有湖北、山東、浙江三個省的5個監獄發生了罪犯感染疫情。其中湖北武漢女子監獄確診230例，湖北漢津監獄確診41例、疑似9例。湖北省未成年人管教所疑似一例。山東任城監獄確診200例，疑似10例。浙江省十里豐監獄確診34例。

隨後，中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨2月22日突擊檢查司法部燕城監獄，並當場警告吸取個別監管場所發生疫情的教訓。

內媒2月23日報道，此前一天郭聲琨突擊檢查監管場所疫情防控工作，先後到河北省三河市看守所以及位於此處的司法部燕城監獄。現場，郭聲琨檢查了監獄的封閉管理、排查監測等情況，還通過視頻察看監區隔離關押、分餐等情況，並聽取了幹警對疫情防控的匯報。

中國監獄系統的疫情擴散也引起官方的快速反應，多個監獄負責人和領導當天即被免職，尤其是山東省司法廳黨委書記廳長，省監獄管理局黨委書記等多人被免接受調查。此外，中國司法部先後派出28個督導組，由廳局領導帶隊，赴各地監獄系統開展督查。