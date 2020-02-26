【武漢肺炎】國家衛健委：將總結診療方案　為國際防疫提供經驗

國務院聯防聯控機制今日（26日）下午3時召開新聞發布會，介紹加大力度幫扶住宿餐飲、文體旅遊等受疫情影響嚴重行業工作情況。

與會嘉賓包括：商務部服貿司司長冼國義、文化和旅遊部市場管理司司長劉克智、體育總局經濟司副司長彭維勇、中國疾控中心研究員馮錄召

記者會現場。（01直播截圖）

文旅部：滯留海外中國遊客已有序返回

劉克智介紹，疫情發生後，文化和旅遊部立即組織了解境外有組織的旅遊團的情況，特別是湖北籍旅客的情況，要求各組團社主動與當地使領館聯繫，做好備案工作。同時將相關信息及時通報海關總署等部門，一方面確保境外旅遊團隊安全返城，一方面協助做好遊客入境防疫的工作。

最終，通過與外交、民航、海關等相關部門協調，境外團隊遊客有序返回，到2月25日還剩下不到90人。

體育總局：北京籌備冬奧未受疫情影響

有記者提問，受疫情影響，北京冬奧會首場測試賽取消，會否對後續的測試賽有影響？彭維勇表示，「這一場比賽的取消，受疫情影響，為了保護運動員、裁判員，出於健康的原因取消，後續的測試賽應該沒有，後續的測試賽都在按照計劃進行準備。」

據彭維勇介紹，按照國際慣例，每屆奧運會前的10到24個月，都要安排一系列的測試賽，北京冬奧會也不例外。北京安排了20場測試賽，首場在今年2月份，其他都在2020到2021年賽季舉行。

彭維勇強調，整個冬季奧運會的籌備工作有序推進，沒有受到更多疫情的影響。

記者會現場。（01直播截圖）

文旅部：旅遊景區恢復開放應堅持分區分級原則

各地景區開始逐步開放，有的景區甚至出現了人群聚集的情況。劉克智表示，旅遊景區具有人員聚集性強、流動性大的特點，旅遊景區的恢復開放，應當在堅持分區分級的原則。

根據疫情防控的總要求，對旅遊景區開放條件和必要性進行全面地評估，不宜搞「一刀切」。疫情高風險地區旅遊景區暫緩開放，疫情中風險和低風險地區景區開放由當地政府決定。

文化和旅遊部相關司局發布了《旅遊景區恢復開放疫情防控指南》，指導各地旅遊景區控流量、防聚集、嚴防護，重點做好景區員工健康監測和管理、景區公共衛生和場館的防控、景區遊覽管理、異常情況處置等工作，推動各地景區繼續實施疫情防控，穩步做好恢復開放的工作。

體育總局經濟司副司長彭維勇。（01直播截圖）

體育總局：體育競賽表演業全面調整

東京奧運會可能會被取消，疫情對國內體育行業有多大衝擊？彭維勇表示，在體育競賽表演業可以說是全面調整，特別涉及到眾多國際賽事，以及國內的足球、籃球、排球等職業聯賽也延期舉行，國內的馬拉松賽事50多場都受到了影響，這對競賽表演業的發展衝擊非常大。

第二，體育場所掛牌歇業。室外的健身場所、體育場館以及體育培訓機構都紛紛停業。對健身休閒業、體育培訓業、體育場館服務業造成很大的衝擊。第三，體育用品製造業受疫情的波及延期開工，對一些體育用品製造業企業也有不同影響。

面對疫情，體育總局開展國家體育消費城市試點工作，加快推動研製賽事活動的安保、自然資源開放等配套政策，推動協會實體化改革。同時鼓勵各地創新支持政策，包括加大政府採購力度，利用體育產業引導資金，安排專項幫扶資金等。另外，鼓勵企業創新發展，要利用大數據、雲計算、人工智能、5G、區塊鏈等新技術，培育數字體育、在線健身、線上培訓等新業態。培育體育產業的新模式和新業態，助力體育產業提質升級。

文化和旅遊部市場管理司司長劉克智。（01直播截圖）

文旅部：暫退保證金舒緩企業現金流壓力

很多旅遊企業面臨著經營困境，劉克智表示，對旅遊行業受到嚴重的影響高度重視，2月5日印發了相關的通知，決定向旅行社暫退部分旅遊服務質量保證金。據統計，全國有3.9萬家旅行社，截至2月25日提出暫退質保金的共35200家，佔旅行社總數的90%。應退保證金總額達到80億人民幣，現在已經退還了34.62億元。從反饋的情況看，暫退保證金的政策有效地舒緩了企業現金流的壓力。

此外，已推動出台扶持政策，涵蓋資金支持、金融政策、稅費減免、降低成本、政務服務等五個方面，同時加大資金支持力度和豐富在線服務方式。

商務部服貿司司長冼國義。（01直播截圖）

商務部：多地出台措施減免住宿餐飲企業租金

疫情對於住宿業和餐飲業的影響很大，甚至有企業抱怨說他們最多熬不過三個月。對此，冼國義回應稱，情發生以後，住宿餐飲企業營業收入大幅下降，企業經營壓力很大。中央已經出台一系列的支持政策，主要包括對疫情防控期間住宿餐飲企業等生活服務收入免徵增值稅；對湖北以外的中小企業免徵2至4月養老、失業、工傷保險費，對大型企業減半徵收；對湖北省的企業免徵2至6月養老、失業、工傷保險費；緩交住房公積金；2至6月電價降低5%；對受疫情影響較大的住宿餐飲等行業，金融機構不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。還有昨天剛剛出台的下調支小再貸款利率0.25個百分點至2.5%等等。

很多地方也出台了支持措施，有的對住宿餐飲企業給予房租減免的支持，有的給予失業保險、穩崗返還補貼，有的為餐飲企業向大型集團用戶提供團餐牽線搭橋。

根據4000多家生活服務企業開展的問卷調查，截至2月25日有22%的企業表示已經享受到支持政策，一些大型住宿餐飲企業得到了銀行的貸款支持，明顯緩解了資金壓力。住宿餐飲等行業中小企業居多，可抵押物少，如何使這些中小企業盡快地、順利地得到金融支持，維護好他們的資金鏈；如何使這些企業更有效的降低經營成本，渡過這一困難時期，還需要金融機構持續的業務創新，行業、企業與政府部門的共同努力。

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒。（01直播截圖）

國家衛健委：將為相關國家防疫提供經驗和技術

據國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒通報，2月25日0時至24時，全國新增確診病例406例；新增死亡病例52例，全部為湖北病例；當日新增治癒出院病例2422例。

截至2月25日24時，全國現有確診病例45604例，其中重症病例8752例；累計治癒出院病例29745例，累計死亡病例2715例；累計報告確診病例78064例。累計收到港澳台通報確診病例126例，其中香港85例；澳門10例；台灣31例。

除湖北以外，全國新增確診病例5例，新增疑似病例128例，無新增死亡病例，重症病例減少25例。隨著醫療救治力量的加強和救治方案的優化，全國各地新冠肺炎治癒出院病例不斷增加。

下一步，在按規範開展出院病例追蹤管理和隨訪服務的基礎上，將加強對出院病例的分析，總結相對成熟的診療方案和技術路線，為後續救治工作和相關國家疫情控制提供經驗和技術支撐。