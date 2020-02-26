【武漢肺炎】伊朗疫情嚴峻　中國使館和中企緊急捐贈25萬隻口罩

近日，伊朗新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，駐伊朗大使常華周二（25日）代表中國使館和在伊有關中資企業，緊急向伊衛生部捐贈25萬隻口罩。

在捐贈儀式上，常華表示，在中國抗擊疫情的關鍵時刻，伊朗政府率先公開聲援中方，許多伊朗百姓為武漢、為中國加油。近日伊朗也發生新冠肺炎疫情，導致數名患者病故，中方對病故者表示深切的哀悼，向其家屬表示誠摯的慰問，祝願病患者早日康復。

常華說，在這場抗擊疫情的鬥爭中，中伊兩國患難與共、守望相助。病毒無情人有情。疫情沒有國界，疾病沒有孤島，病毒是我們共同的敵人。中方願同伊方攜手共同抗擊新冠肺炎疫情帶來的挑戰，通過積極合作，有效防止疫情的蔓延擴散，守護各國人民的生命安全和身體健康，並為地區和全球公共衛生事業做出貢獻。在中國抗擊疫情初期，伊方就向中方提供了醫療物資。中國有句詩「投我以木桃，報之以瓊瑤」，現在，中國駐伊使館、中資企業和在伊僑民也紛紛向伊方有關部門捐獻愛心。中方還將向伊方提供更多援助。

伊朗衛生部國際司司長和外交部中國司司長代表伊方接受捐贈物資，並對中國使館和中資企業的善舉表示衷心感謝。他們說，中國抗擊疫情工作卓有成效，得到了世界的讚賞，伊朗願意學習中國的抗疫經驗，同中方攜手抗擊新冠肺炎疫情。最後，在場人員一起高呼「伊朗加油！中國加油！」。

伊朗確診病例一周內急增。2月23日，首都德黑蘭的民眾外出亦戴上口罩。（美聯社）

據伊朗衛生部官員25日向國營電視台表示，伊朗新增2宗新冠肺炎病逝個案，死亡人數攀升至16人，確診達95人，衛生部副部長哈里奇（Iraj Harirchi）亦確診感染，目前正在隔離中。目前，伊朗是中國以外新冠肺炎死亡人數最高的國家。

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（駐伊朗使館）