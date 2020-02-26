【武漢肺炎】北京加強警戒　來自疫情嚴重國家的入境者須隔離14天

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，其中韓國、日本、意大利等國家的確診病例近日大增。中國山東、遼寧、江蘇等地日前已要求日韓等外籍人士入境後居家或到酒店隔離觀察。 在周三（26日）的新聞發布會上，北京衛生健康委新聞發言人高小俊也宣布，北京市正全面加強入境健康管理，嚴防疫情輸入風險。對來自或去過疫情嚴重國家的入境人員，按疫情防控規定，需要接受居家或集中隔離觀察14天。

中國多地對從日韓入境的人士加強警戒。（網上圖片）

據悉，高小俊在記者會上未有具體指出，哪幾個國家或地區屬於疫情嚴重國家。不過根據公開資料，截至周三傍晚6時，除中國以外，全球確診新型冠狀病毒肺炎病例數目最多的分別是韓國（1261宗）、意大利（323宗）、日本（169宗），至於此前停泊在日本橫濱的郵輪鑽石公主號目前錄得693宗病例。

高小俊又提醒在京外籍人士，主動服從所在社區的健康管理，共同防範疫情風險。

鑑於近日中國多地出台政策強制隔離從韓國入境的人士，韓國外交部長康京和周二（25日）表示不滿，認為強制隔離政策是過度反應。

連日來，山東青島機場強化風險評估和口岸檢疫。圖為2月25日，抵達青島流亭國際機場的旅客走出機艙。（新華社）

對此，中國外交部發言人趙立堅周三回應稱，針對人員出入境採取了一些必要措施，主要出發點大都是維護本國和外國公民的身體健康和生命安全，維護地區和全球公共衛生安全。只要這些措施是科學、專業和適度的，大家都應該能理解。

趙立堅還說，中國願意在抗擊本國疫情的同時，同包括韓日在內的國際社會分享信息和經驗，加強合作，共克時艱，也願意向韓日兩國提供力所能及的幫助。

（綜合報道）